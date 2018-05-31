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    У «Главкомі» презентують звіт: «Військова підтримка «ДНР» та «ЛНР» з боку Росії»

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    Російські військові на Донбасі - У «Главкомі» презентують звіт: «Військова підтримка «ДНР» та «ЛНР» з боку Росії»
    Російські військові на Донбасі

    Експерти розглянуть докази військової підтримки незаконних військових формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку РФ

    Сьогодні, 31 травня, о 12:30, в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція «Збройний конфлікт: військова підтримка незаконних військових формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку Російської Федерації» (Звіт).

    Запрошені гості:

    • Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ УГСПЛ;
    • Сергій Мовчан, експерт Центру документування УГСПЛ;
    • Олександр Кореньков, директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки, співавтор звіту;
    • Артем Конопкін, ведучій радіо «Армія FM», волонтер дослідницької групи «Центр вивчення повстанських рухів», співавтор звіту.

    Під час прес-конференції фахівці УГСПЛ, та співавтори звіту з позицій міжнародних принципів та підходів до відповідальності сторін збройного конфлікту розглянуть докази військової підтримки незаконних військових формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку РФ, присутності російських військових, приватних військових кoмпаній та воєнної техніки на українській території.

    Дивіться трансляцію тут: 

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