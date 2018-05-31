У «Главкомі» презентують звіт: «Військова підтримка «ДНР» та «ЛНР» з боку Росії»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські військові на Донбасі

Експерти розглянуть докази військової підтримки незаконних військових формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку РФ

Сьогодні, 31 травня, о 12:30, в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція «Збройний конфлікт: військова підтримка незаконних військових формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку Російської Федерації» (Звіт).

Запрошені гості:

Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ УГСПЛ;

Сергій Мовчан, експерт Центру документування УГСПЛ;

Олександр Кореньков, директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки, співавтор звіту;

Артем Конопкін, ведучій радіо «Армія FM», волонтер дослідницької групи «Центр вивчення повстанських рухів», співавтор звіту.

Під час прес-конференції фахівці УГСПЛ, та співавтори звіту з позицій міжнародних принципів та підходів до відповідальності сторін збройного конфлікту розглянуть докази військової підтримки незаконних військових формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку РФ, присутності російських військових, приватних військових кoмпаній та воєнної техніки на українській території.

Дивіться трансляцію тут: