У «Главкомі» презентують звіт: «Військова підтримка «ДНР» та «ЛНР» з боку Росії»
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Розсилка
Російські військові на Донбасі
Експерти розглянуть докази військової підтримки незаконних військових формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку РФ
Сьогодні, 31 травня, о 12:30, в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція «Збройний конфлікт: військова підтримка незаконних військових формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку Російської Федерації» (Звіт).
Запрошені гості:
- Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ УГСПЛ;
- Сергій Мовчан, експерт Центру документування УГСПЛ;
- Олександр Кореньков, директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки, співавтор звіту;
- Артем Конопкін, ведучій радіо «Армія FM», волонтер дослідницької групи «Центр вивчення повстанських рухів», співавтор звіту.
Під час прес-конференції фахівці УГСПЛ, та співавтори звіту з позицій міжнародних принципів та підходів до відповідальності сторін збройного конфлікту розглянуть докази військової підтримки незаконних військових формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку РФ, присутності російських військових, приватних військових кoмпаній та воєнної техніки на українській території.
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