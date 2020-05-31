  1. Головна
  2. Главком-ТВ
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Главком-ТВ

    Як черкащанка Антоніна Ткачук у свої 80 років професійно займається бігом (відео)

    • Розсилка
    Займатися спортом професійно пенсіонерка розпочала у 70 років - Як черкащанка Антоніна Ткачук у свої 80 років професійно займається бігом (відео)
    Займатися спортом професійно пенсіонерка розпочала у 70 років

    «Як на свій вік, я, виявляється, ще й непогано бігаю», - жартує спортсменка

    Черкащанці Антоніні Ткачук – 80 років. Взимку на змаганнях для ветеранів у віковій категорії 80+ жінка здобула перемогу на дистанції у 400 метрів.

    Займатися активно бігом Антоніна Ткачук розпочала, коли їй вже було 40 років.

    Пенсіонерка зазначає, що в якийсь момент вирішила почати бігати, робила це зранку. Через певний час жінка відчула, що почала почувати себе краще, а тому продовжила бігати.

    Займатися ж спортом професійно жінка розпочала вже у 70 років, коли вона доєдналася до команди Черкаських ветеранів.

    «Як на свій вік, я, виявляється, ще й непогано бігаю», - жартує Антоніна Ткачук.

    Варто зазначити, що спортсменка тренується щодня: бігає до 10 км, а раз на місяць біжить довгу дистанцію - до 30.

    Джерело: Радіо Свобода

    Черкаси легка атлетика Черкащина жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ