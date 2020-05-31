Як черкащанка Антоніна Ткачук у свої 80 років професійно займається бігом (відео)
«Як на свій вік, я, виявляється, ще й непогано бігаю», - жартує спортсменка
Черкащанці Антоніні Ткачук – 80 років. Взимку на змаганнях для ветеранів у віковій категорії 80+ жінка здобула перемогу на дистанції у 400 метрів.
Займатися активно бігом Антоніна Ткачук розпочала, коли їй вже було 40 років.
Пенсіонерка зазначає, що в якийсь момент вирішила почати бігати, робила це зранку. Через певний час жінка відчула, що почала почувати себе краще, а тому продовжила бігати.
Займатися ж спортом професійно жінка розпочала вже у 70 років, коли вона доєдналася до команди Черкаських ветеранів.
«Як на свій вік, я, виявляється, ще й непогано бігаю», - жартує Антоніна Ткачук.
Варто зазначити, що спортсменка тренується щодня: бігає до 10 км, а раз на місяць біжить довгу дистанцію - до 30.
Джерело: Радіо Свобода