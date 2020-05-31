Як черкащанка Антоніна Ткачук у свої 80 років професійно займається бігом (відео)



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Займатися спортом професійно пенсіонерка розпочала у 70 років

«Як на свій вік, я, виявляється, ще й непогано бігаю», - жартує спортсменка

Черкащанці Антоніні Ткачук – 80 років. Взимку на змаганнях для ветеранів у віковій категорії 80+ жінка здобула перемогу на дистанції у 400 метрів.

Займатися активно бігом Антоніна Ткачук розпочала, коли їй вже було 40 років.

Пенсіонерка зазначає, що в якийсь момент вирішила почати бігати, робила це зранку. Через певний час жінка відчула, що почала почувати себе краще, а тому продовжила бігати.

Займатися ж спортом професійно жінка розпочала вже у 70 років, коли вона доєдналася до команди Черкаських ветеранів.

«Як на свій вік, я, виявляється, ще й непогано бігаю», - жартує Антоніна Ткачук.

Варто зазначити, що спортсменка тренується щодня: бігає до 10 км, а раз на місяць біжить довгу дистанцію - до 30.

Джерело: Радіо Свобода