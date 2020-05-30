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    Між кенійським Ітеном і українським Рівним. Найкращі легкоатлетки провели перший етап онлайн-батлу (відео)

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    З кілометром найліпше впоралася Катерина Климюк - Між кенійським Ітеном і українським Рівним. Найкращі легкоатлетки провели перший етап онлайн-батлу (відео)
    З кілометром найліпше впоралася Катерина Климюк
    Фото - Федерація легкої атлетики України

    З першим завданням найкраще впоралася Катерина Климюк

    П’ять провідних українських майстринь бігу на 400 метрів в умовах змагального голоду вирішили позмагатися одна з одною на відстані.

    Сьогодні, 30 травня дівчата розпочали онлайн-суперечку з назвою 5х400 на відстані. Першим завданням був біг на один кілометр. Суперечку розпочали бронзові призерки Олімпіади-2012 Анна Рижикова та Аліна Логвиненко, дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор Ольга Ляхова, чемпіонка Всесвітньої Універсіади-2019 Катерина Климюк і фіналістка чемпіонату Європи-2018 Вікторія Ткачук.

    Кілометра у рідному Рівному найліпше пробігла Климюк. Її результат – 2.47,40. Ольга Ляхова, яка досі знаходиться в кенійському Ітені, поступилася Катерині зовсім небагато – 2.50,32. Третє місце в Логвиненко – 3.03,97. Рижикова четверта – 3.04,49. Ткачук здолала кілометр під дощем за 3.16,32.

    Нагадаємо, що наступного року ці дівчата, а також ще одна чемпіонка ІІ Європейських ігор Тетяна Мельник конкуруватимуть за потрапляння до складу естафетної команди 4х400 метрів на Олімпіаді в Токіо.

    А батл на цьому не завершується. Щосуботи впродовж іще чотирьох тижнів тижнів атлетки прийматимуть інші виклики. Щосуботи буде визначатися переможниця тижня, а абсолютна чемпіонка буде визначена 27 червня.

    Спостерігати за розвитком подій, новинами й анонсами незвичного для нашого спорту видовища можна через сторінку заходу у «Фейсбуку».

     Читайте також: Атлетка Катерина Климюк: Дівчина має бути гарна, незважаючи на те, чим займається
    легка атлетика Ольга Ляхова Анна Рижикова Аліна Логвиненко Тетяна Мельник Катерина Климюк Вікторія Ткачук
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