Між кенійським Ітеном і українським Рівним. Найкращі легкоатлетки провели перший етап онлайн-батлу (відео)



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З кілометром найліпше впоралася Катерина Климюк Фото - Федерація легкої атлетики України

З першим завданням найкраще впоралася Катерина Климюк

П’ять провідних українських майстринь бігу на 400 метрів в умовах змагального голоду вирішили позмагатися одна з одною на відстані.

Сьогодні, 30 травня дівчата розпочали онлайн-суперечку з назвою 5х400 на відстані. Першим завданням був біг на один кілометр. Суперечку розпочали бронзові призерки Олімпіади-2012 Анна Рижикова та Аліна Логвиненко, дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор Ольга Ляхова, чемпіонка Всесвітньої Універсіади-2019 Катерина Климюк і фіналістка чемпіонату Європи-2018 Вікторія Ткачук.

Кілометра у рідному Рівному найліпше пробігла Климюк. Її результат – 2.47,40. Ольга Ляхова, яка досі знаходиться в кенійському Ітені, поступилася Катерині зовсім небагато – 2.50,32. Третє місце в Логвиненко – 3.03,97. Рижикова четверта – 3.04,49. Ткачук здолала кілометр під дощем за 3.16,32.

Нагадаємо, що наступного року ці дівчата, а також ще одна чемпіонка ІІ Європейських ігор Тетяна Мельник конкуруватимуть за потрапляння до складу естафетної команди 4х400 метрів на Олімпіаді в Токіо.

А батл на цьому не завершується. Щосуботи впродовж іще чотирьох тижнів тижнів атлетки прийматимуть інші виклики. Щосуботи буде визначатися переможниця тижня, а абсолютна чемпіонка буде визначена 27 червня.

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