Лукашенко розказав, чим вони з Путіним схожі (відео)

Президентів нібито пов’язують братні стосунки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про свою схожість із чинним президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив в інтерв'ю журналу «Національна оборона».

За словами Лукашенка, його та Путіна пов'язують братні, теплі стосунки. Вони мають одні цінності на двох.

«Ми з ним на «ти» завжди. У нас дуже братські стосунки. Ми схожі чим? Ми, коли сидимо за столом, я кажу: «Слухай, я ось іноді думаю, чому ми практично однаково сприймаємо реальну дійсність?». Філософською мовою кажучи...

Я говорю: «Ти дворовий, а я вуличний. Тобто ми прийшли звідти, з самого низу». Він каже: «Точно». – «Ти, говорю, у дворику в цьому виріс». Він часто мені розповідає. А я, говорю, виріс на вулиці. За мною ніколи було комусь дивитися. Батька не було, мати працювала з ранку до ночі. Добами працювала. Та я на вулиці фактично виросли ми побачили це життя. Ми мали одні цінності. І в нього, і в мене. Ми на них виросли. Тому ми однаково сприймаємо дійсність», – зізнався Лукашенко.

Нагадаємо, білоруський диктатор розкрив секрет довголіття.

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