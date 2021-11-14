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    Лукашенко розказав, чим вони з Путіним схожі (відео)

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    Глави Білорусі та РФ за столом обговорюють непросте дитинство - Лукашенко розказав, чим вони з Путіним схожі (відео)
    Глави Білорусі та РФ за столом обговорюють непросте дитинство
    Скріншот із відео

    Президентів нібито пов’язують братні стосунки

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про свою схожість із чинним президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив в інтерв'ю журналу «Національна оборона».

    За словами Лукашенка, його та Путіна пов'язують братні, теплі стосунки. Вони мають одні цінності на двох.

    «Ми з ним на «ти» завжди. У нас дуже братські стосунки. Ми схожі чим? Ми, коли сидимо за столом, я кажу: «Слухай, я ось іноді думаю, чому ми практично однаково сприймаємо реальну дійсність?». Філософською мовою кажучи...

    Я говорю: «Ти дворовий, а я вуличний. Тобто ми прийшли звідти, з самого низу». Він каже: «Точно». – «Ти, говорю, у дворику в цьому виріс». Він часто мені розповідає. А я, говорю, виріс на вулиці. За мною ніколи було комусь дивитися. Батька не було, мати працювала з ранку до ночі. Добами працювала. Та я на вулиці фактично виросли ми побачили це життя. Ми мали одні цінності. І в нього, і в мене. Ми на них виросли. Тому ми однаково сприймаємо дійсність», – зізнався Лукашенко.

    Нагадаємо, білоруський диктатор розкрив секрет довголіття.

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    Теги: Олександр Лукашенко президент
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    Лукашенко розказав, чим вони з Путіним схожі (відео)