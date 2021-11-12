Навіщо Путін і Лукашенко організували спецоперацію з мігрантами

Путін готовий використати будь-яку зброю проти опонентів з ЄС та НАТО

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О мотивах Путина и Лукашенко относительно спецоперации с мигрантами

История с созданием «транзитного коридора» для мигрантов из Ближнего Востока и Африки в страны ЕС через Беларусь разворачивалась постепенно. Начиная с лета.

Вначале это сотни мигрантов в страны Балтии, затем – тысячи в Польшу и Германию (в ФРГ зафиксировано уже более 6 тысяч мигрантов).

А неделю назад ситуация вообще пошла резко в рост, и есть все основания считать, что закончиться она настоящим силовым противостоянием. Прецедент проникновения трёх вооруженных людей (эдаких «зеленых человечков») на территорию Польши власти страны, а также ЕС, восприняли как вторжение. Но дальше - больше. Спустя несколько дней уже тысячи мигрантов пытались прорваться через колючую проволоку около деревни Кушница на Северо-Востоке Польши. Попытка была отражена. Но с большой долей вероятностью может вновь повториться – беларусские солдаты строем приводят мигрантов к границе, не оставляя им возможности вернуться назад и обрекая на пребывание в чудовищных условиях в лесах на границе.

Поначалу создание искусственного миграционного кризиса воспринималось исключительно как месть Александра Лукашенко Евросоюзу за санкции. Речь шла о наличии доказательств у ЕС организации намеренного потока мигрантов и непосредственном участии белорусских турагентств.

Но по мере эскалации ситуации стало понятно, что такая системная, целенаправленная деструктивная деятельность, вряд ли, под силу одному Лукашенко. Дальше появились данные о том, что Беларусь и Россия тайно переправляют вместе с мигрантами и своих собственных граждан (возможно, имеющих связи с разными группировками), которые могут осуществлять шпионаж и провокации (по типу «зелёных человечков»).

Ну а после того, как в последние дни произошла серьезная эскалация, европейские власти начали заявлять, что она произошла не по приказу Минска, а по приказу Москвы, так как Владимир Путин очевидно одобряет тактику Лукашенко.

Подозрения в отношении Москвы усилились после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС должен заплатить Минску, чтобы он сдерживал мигрантов, как в своё время ЕС заплатил Турции за мигрантов из Сирии в 2016 году. А ранее спикер Мария Захарова вообще сказала, что раз поляки участвовали в военных операциях американцев в Ираке, то они просто обязаны принимать у себя мигрантов. Ну, и наконец, сам Путин на обращение Ангелы Меркель повлиять на Лукашенко (мол, негуманно использовать мигрантов в политических целях) ответил в абсолютно гибридном стиле: что ЕС должен обсуждать этот вопрос с самим Лукашенко. Это прямо как логика с «ДНР/ЛНР», когда Кремль рассказывает, что «их там нет», и что Киев должен разговаривать с самопровозглашенцами, назначенными Москвой.

С какой целью Путин вместе с Лукашенко проводит эту спецоперацию? Есть нескольо мотивов.

Во-первых, работа на раскол внутри общества в разных странах. Например, в Польше. Кроме того, что миграционный кризис пришёлся на период ослабления отношений Польши с ЕС, так ещё и действующие власти, порой, настроенные евроскептически (как в случае с поправками о том, что внутреннее законодательство преобладает над законодательством ЕС), капитализируют данную ситуацию относительно настроений против мигрантов.

Во-вторых, создавать раздор между странами-членами ЕС. Внутри ЕС достаточно разная позиция по этому вопросу, а уроки из кризиса 2015 года так и не были вынесены.

В-третьих, дестабилизировать восточные границы НАТО и ЕС, а также подрывать единство внутри блоков. Путин готов использовать любое оружие против оппонентов. Но все чаще не напрямую, а опосредованно – чтобы можно было отрицать свою причастность. В данном случае используя в качестве прокси мигрантов, которых затем Беларусь переправляет в страны-соседи ЕС.

Джерело: блог Олесі Яхно

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