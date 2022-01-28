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    Наші воїни освоїли зброю, подаровану Великобританією (фото)

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    Вогонь по мішенях вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини - Наші воїни освоїли зброю, подаровану Великобританією (фото)
    Вогонь по мішенях вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини
    фото: facebook.com/asvpress

    Британські військові показали, як користуватися протитанковими ракетними комплексами NLAW

    Сьогодні в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що на Львівщині, відбувся завершальний етап підготовки першої групи військовослужбовців ЗС України, які будуть інструкторами з підготовки операторів протитанкових ракетних комплексів NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Завершився курс практичними пусками, повідомляє прес-служба ЗСУ.

    Вогонь по мішенях вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини. Всі цілі були вражені.

    Знайомили наших воїнів з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування легких протитанкових засобів, наданих міжнародними партнерами, представники тренувальної місії Великої Британії в Україні ORBITAL.

    Як зазначив представник Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗС України полковник Микола Губень, підготовка інструкторів відбулась у найкоротші терміни. Вони роз’їдуться по визначених підрозділах, аби готувати сотні нових вправних операторів ПТРК NLAW.

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    Наші воїни освоїли зброю, подаровану Великобританією (фото)
    Наші воїни освоїли зброю, подаровану Великобританією (фото)
    Наші воїни освоїли зброю, подаровану Великобританією (фото)
    Наші воїни освоїли зброю, подаровану Великобританією (фото)
    Наші воїни освоїли зброю, подаровану Великобританією (фото)
    Наші воїни освоїли зброю, подаровану Великобританією (фото)
    Наші воїни освоїли зброю, подаровану Великобританією (фото)
    фото: facebook.com/asvpress

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

    Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

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    Теги: військові навчання військові Велика Британія озброєння
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    Наші воїни освоїли зброю, подаровану Великобританією (фото)