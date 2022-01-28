Наші воїни освоїли зброю, подаровану Великобританією (фото)

Вогонь по мішенях вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини

Вогонь по мішенях вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини

Британські військові показали, як користуватися протитанковими ракетними комплексами NLAW

Сьогодні в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що на Львівщині, відбувся завершальний етап підготовки першої групи військовослужбовців ЗС України, які будуть інструкторами з підготовки операторів протитанкових ракетних комплексів NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Завершився курс практичними пусками, повідомляє прес-служба ЗСУ.

Вогонь по мішенях вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини. Всі цілі були вражені.

Знайомили наших воїнів з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування легких протитанкових засобів, наданих міжнародними партнерами, представники тренувальної місії Великої Британії в Україні ORBITAL.

Як зазначив представник Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗС України полковник Микола Губень, підготовка інструкторів відбулась у найкоротші терміни. Вони роз’їдуться по визначених підрозділах, аби готувати сотні нових вправних операторів ПТРК NLAW.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.