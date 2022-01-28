«Як дізнатись, що Росія хоче війни?». Посольство США зробило ролик про агресію РФ

Посольство США оприлюднило відеоролик, у якому процитувало заяви російських офіційних осіб про буцімто прагнення миру

Американські дипломати вказують, що пропагандистська машина Кремля працює на повній швидкості

Посольство США в Україні попереджає, що Кремль під гаслами про мир приховує підготовку до війни. Про це пресслужба посольства повідомила у Twitter.

«Як дізнатись, що Росія хоче війни? Вона кричить «Мир!». Зараз пропагандистська машина Кремля працює на повній швидкості, намагаючись приховати тисячі військових, які зосереджені на кордоні України», – йдеться у повідомленні.

Посольство також оприлюднило відеоролик, у якому процитувало заяви російських офіційних осіб про буцімто прагнення миру, навело відеофакти російської військової агресії і застерегло, що зараз Росія посилила дезінформацію, що Україна є «агресором» для виправдання своїх завчасно спланованих воєнних дій.

Як дізнатись, що #Росія хоче війни? Вона кричить «Мир!» Зараз пропагандистська машина Кремля працює на повній швидкості, намагаючись приховати тисячі військових, які зосереджені на кордоні України. Придивіться #StandWithUkraine @StratcomCentre pic.twitter.com/t0hJSmvb6t — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 28, 2022

«Загроза ескалації воєнних дій реальна, але інформаційна війна Кремля давно розгортається на повну. Їхньому слову не можна вірити. Ми бачили це в минулому. Кремль не хоче миру», – додали у посольстві.

Крім того, американські дипломати зазначили, що гібридна війна має на меті розколоти і залякати українське суспільство, «але ми залишаємося єдиними і разом дамо відсіч брехні Кремля».

Натомість сьогодні Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

Раніше директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 січня.