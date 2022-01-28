  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Як дізнатись, що Росія хоче війни?». Посольство США зробило ролик про агресію РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Посольство США оприлюднило відеоролик, у якому процитувало заяви російських офіційних осіб про буцімто прагнення миру - «Як дізнатись, що Росія хоче війни?». Посольство США зробило ролик про агресію РФ
    Посольство США оприлюднило відеоролик, у якому процитувало заяви російських офіційних осіб про буцімто прагнення миру
    скріншот з відео

    Американські дипломати вказують, що пропагандистська машина Кремля працює на повній швидкості

    Посольство США в Україні попереджає, що Кремль під гаслами про мир приховує підготовку до війни. Про це пресслужба посольства повідомила у Twitter.

    «Як дізнатись, що Росія хоче війни? Вона кричить «Мир!». Зараз пропагандистська машина Кремля працює на повній швидкості, намагаючись приховати тисячі військових, які зосереджені на кордоні України», – йдеться у повідомленні.

    Посольство також оприлюднило відеоролик, у якому процитувало заяви російських офіційних осіб про буцімто прагнення миру, навело відеофакти російської військової агресії і застерегло, що зараз Росія посилила дезінформацію, що Україна є «агресором» для виправдання своїх завчасно спланованих воєнних дій.

    «Загроза ескалації воєнних дій реальна, але інформаційна війна Кремля давно розгортається на повну. Їхньому слову не можна вірити. Ми бачили це в минулому. Кремль не хоче миру», – додали у посольстві.

    Крім того, американські дипломати зазначили, що гібридна війна має на меті розколоти і залякати українське суспільство, «але ми залишаємося єдиними і разом дамо відсіч брехні Кремля».

    Натомість сьогодні Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

    До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

    Раніше директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 січня.

    Читайте також матеріали:
    Теги: Росія дипломатія США пропаганда війна інформаційна війна гібридна війна агресія посольство Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Як дізнатись, що Росія хоче війни?». Посольство США зробило ролик про агресію РФ