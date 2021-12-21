Курсант, який єдиний вижив у авіакатастрофі під Чугуєвом, отримав житло

В’ячеслав Золочевський тепер буде мешкати у двокімнатній квартирі

У кінці листопада курсант звернувся до президента із проханням виконати обіцянку

Курсант Харківського національного університету Повітряних сил В’ячеслав Золочевський, який єдиний вижив після авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом Харківської області, отримав житло. Про це у Telegram поінформувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Вітаю надання житла курсанту Харківського національного університету Повітряних сил В’ячеславу Золочевському, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом 25 вересня 2020 року», – уточнила українська омбудсменка.

За її даними, донедавна Золочевський проживав із мамою та братом на зйомній квартирі та звертався 29 квітня 2021 року до мера Харкова щодо необхідності поліпшення житлових умов.

Але як зазначила Денісова, їй стало відомо із моніторингу ЗМІ, до листопада 2021 року відповідь на порушені під час зустрічі (особистого прийому) питання Золочевському не було надано.

Тому Денісова зверталася до Харківського міського голови Ігоря Терехова з проханням поінформувати про стан розгляду порушеного Золочевським питання щодо поліпшення його житлових умов та сприяти у вирішенні квартирного питання курсанта та членів його сім’ї.

«Як стало відомо з щойно отриманої відповіді Харківської міської ради, на підставі рішення виконавчого комітету Ради від 3 грудня 2021 року, В’ячеславу Золочевському надано двокімнатну ізольовану квартиру, оформлено та видано ордер на заселення та надіслано відповідь заявнику», – поінформувала Денісова.

Нагадаємо, раніше колишній курсант В'ячеслав Золочевський, який єдиний вцілів у Чугуївській катастрофі, на своїй сторінці в Іnstagram звернувся до Володимира Зеленського із проханням про допомогу в отриманні житла.

Нагадаємо, увечері 25 вересня 2020 року на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків.

В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, вижив.