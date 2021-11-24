У ЦАР розбився вертоліт із російськими найманцями ПВК «Вагнера» (відео)

Вертоліт упав у річку, після чого на берег вибралися двоє білих чоловіків

Росіян врятували місцеві човнярі

У місті Бангі, що в Центральноафриканській Республіці, зазнав аварії вертоліт. На його борту були російські солдати. Про це повідомляє Corbeau News Centrafrique.

Уточнюється, що на борту повітряного судна були найманці ПВК «Вагнера».

Вертоліт впав у річку, після чого на берег вибралися двоє білих чоловіків, один з яких помітно кульгав, а у другого була розбита голова. Росіян врятували місцеві човнярі. Сам вертоліт після падіння затонув у річці.

Також у Південному Судані розбився літак із росіянами.

У жовтні російський літак із парашутистами розбився у Татарстані. У серпні у Туреччині розбився російський пожежний літак.

Як повідомлялося раніше, росіянка влаштувала дебош у літаку та покусала стюардесу.