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    У ЦАР розбився вертоліт із російськими найманцями ПВК «Вагнера» (відео)

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    Вертоліт упав у річку, після чого на берег вибралися двоє білих чоловіків - У ЦАР розбився вертоліт із російськими найманцями ПВК «Вагнера» (відео)
    Вертоліт упав у річку, після чого на берег вибралися двоє білих чоловіків
    фото скріншот відео

    Росіян врятували місцеві човнярі

    У місті Бангі, що в Центральноафриканській Республіці, зазнав аварії вертоліт. На його борту були російські солдати. Про це повідомляє Corbeau News Centrafrique.

    Уточнюється, що на борту повітряного судна були найманці ПВК «Вагнера».

    Вертоліт впав у річку, після чого на берег вибралися двоє білих чоловіків, один з яких помітно кульгав, а у другого була розбита голова. Росіян врятували місцеві човнярі. Сам вертоліт після падіння затонув у річці.

    Також у Південному Судані розбився літак із росіянами.

    У жовтні російський літак із парашутистами розбився у Татарстані. У серпні у Туреччині розбився російський пожежний літак.

    Як повідомлялося раніше, росіянка влаштувала дебош у літаку та покусала стюардесу.

    Теги: літак вертоліт Африка ПВК Вагнера
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    У ЦАР розбився вертоліт із російськими найманцями ПВК «Вагнера» (відео)