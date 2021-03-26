ТОП-5 виноходів, які змінять світ автомобілів назавжди

Завдяки цих виноходам світ автомобілів стане зовсім іншим

Електромобілі, які не мають батарей та заряджаються за декілька хвилин. Їм не потрібні дороги. А щоб відремонтувати зім’ятий бампер, не треба замовляти його в магазині, достатньо лише увімкнути принтер.

Все це зовсім скоро може стати реальністю. «Главком.Техно» зібрав топ-5 виноходів, які можуть змінити світ автомобілів до невпізнанності.

«Невагомі» батареї

Вуглецеві батареї

У найближчому майбутньому електромобілі можуть позбутися дуже важких іонно-літієвих батарей. Замість них функцію акумулятора будуть виконувати структурні компоненти самого електромобіля.

Над подібним проектом вже працюють вчені з Технічного університету Чалмерса, що у Швеці. Вони виявили, що деякі матеріали можна одночасно використовувати й в якості елементів кузова, і як акумулятор енергії. До таких матеріалів, наприклад, відноситься вуглецеве волокно.

Вуглепластик володіє відмінними механічними властивостями, а також здатен виконувати функції електрода. Автори проекту називають «вуглецевий» акумулятор «невагомим», адже він одночасно є матеріалом, з якого буде збудовано сам електромобіль. Тож додаткової батареї не знадобиться.

Зарядка за лічені хвилини

Зарядка за лічені хвилини

Наприкінці 2020 року Toyota анонсувала нове покоління електромобілів. Їх головна відмінність від існуючих – час зарядки акумулятора. Представники компанії запевняють, що такий електромобіль можна буде зарядити за 10 хвилин.

Крім того, нова батарея буде набагато безпечнішою за літій-іонні блоки.

Розробка акумулятора нового типу триває з 2017 року і вже вийшла на фінальну стадію. Тому перший прототип електрокара з такою батареєю варто очікувати вже в 2021 році, а до 2025-го технологія піде в масове виробництво.

«Зелений» бензин

eFuels

У електромобілів з’являться серйозні конкуренти. І це – автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, які теж не будуть шкодити природі.

Як таке можливо? Все просто – пальне для бензинових авто будуть виробляти не з нафти, а з компонентів, згоряння яких не завдаватиме шкоди природі.

За реалізацію подібного проекту вже взялися дві всесвітньо відомі німецькі компанії – Porsche та Siemens Energy.

Німці запустили спільний проект з розробки технології промислового виробництва синтетичних видів «кліматично нейтрального» пального – eFuels. Його можна буде використовувати в звичайних двигунах внутрішнього згоряння без будь-якої їх модифікації.

Це дозволить перетворити бензинові та дизельні автомобілі на майже такі самі «зелені» авто, як і електромобілі.

Принтерне виробництво комплектуючих

XEV YoYo

Виробництво комплектуючих на принтері – це вже реальність. Тут можна згадати хоча б проект XEV YoYo, який входить до топ-5 найдешевших електромобілів в світі.

Всі деталі новинки за винятком шасі, стекол, шин і силової установки будуть надруковані на 3D-принтері. Використання друкованих панелей в майбутньому дозволить запропонувати покупцям бібліотеку нових деталей, за рахунок яких можна буде змінити зовнішність автомобіля або відремонтувати пошкоджені елементи.

YoYo буде відповідати європейським нормам безпеки: отримає захисні бруси спереду, ззаду і в дверях, захист від перекидання, подушку безпеки водія і АБС.

Автомобіль, що вміє літати

Tesla Roadster

Перший автомобіль, що вміє літати пообіцяв випустити Ілон Маск. Звісно, що подібні проекти були і до нього. Але ж їх автори скоріше займаються розробкою літаків, що вміють їздити.

А ось Маск пообіцяв, що Tesla Roadster зможе літати майже як DeLorean з культового фільму «Назад у майбутнє». У своєму Twitter американський бізнесмен заявив, що Roadster з пакетом поліпшень SpaceX у вигляді десятка «ракетних двигунів» COPV зможе в буквальному сенсі літати.