ТОП-5 виноходів, які змінять світ автомобілів назавжди
Завдяки цих виноходам світ автомобілів стане зовсім іншим
Електромобілі, які не мають батарей та заряджаються за декілька хвилин. Їм не потрібні дороги. А щоб відремонтувати зім’ятий бампер, не треба замовляти його в магазині, достатньо лише увімкнути принтер.
Все це зовсім скоро може стати реальністю. «Главком.Техно» зібрав топ-5 виноходів, які можуть змінити світ автомобілів до невпізнанності.
«Невагомі» батареї
У найближчому майбутньому електромобілі можуть позбутися дуже важких іонно-літієвих батарей. Замість них функцію акумулятора будуть виконувати структурні компоненти самого електромобіля.
Над подібним проектом вже працюють вчені з Технічного університету Чалмерса, що у Швеці. Вони виявили, що деякі матеріали можна одночасно використовувати й в якості елементів кузова, і як акумулятор енергії. До таких матеріалів, наприклад, відноситься вуглецеве волокно.
Вуглепластик володіє відмінними механічними властивостями, а також здатен виконувати функції електрода. Автори проекту називають «вуглецевий» акумулятор «невагомим», адже він одночасно є матеріалом, з якого буде збудовано сам електромобіль. Тож додаткової батареї не знадобиться.
Зарядка за лічені хвилини
Наприкінці 2020 року Toyota анонсувала нове покоління електромобілів. Їх головна відмінність від існуючих – час зарядки акумулятора. Представники компанії запевняють, що такий електромобіль можна буде зарядити за 10 хвилин.
Крім того, нова батарея буде набагато безпечнішою за літій-іонні блоки.
Розробка акумулятора нового типу триває з 2017 року і вже вийшла на фінальну стадію. Тому перший прототип електрокара з такою батареєю варто очікувати вже в 2021 році, а до 2025-го технологія піде в масове виробництво.
«Зелений» бензин
У електромобілів з’являться серйозні конкуренти. І це – автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, які теж не будуть шкодити природі.
Як таке можливо? Все просто – пальне для бензинових авто будуть виробляти не з нафти, а з компонентів, згоряння яких не завдаватиме шкоди природі.
За реалізацію подібного проекту вже взялися дві всесвітньо відомі німецькі компанії – Porsche та Siemens Energy.
Німці запустили спільний проект з розробки технології промислового виробництва синтетичних видів «кліматично нейтрального» пального – eFuels. Його можна буде використовувати в звичайних двигунах внутрішнього згоряння без будь-якої їх модифікації.
Це дозволить перетворити бензинові та дизельні автомобілі на майже такі самі «зелені» авто, як і електромобілі.
Принтерне виробництво комплектуючих
Виробництво комплектуючих на принтері – це вже реальність. Тут можна згадати хоча б проект XEV YoYo, який входить до топ-5 найдешевших електромобілів в світі.
Всі деталі новинки за винятком шасі, стекол, шин і силової установки будуть надруковані на 3D-принтері. Використання друкованих панелей в майбутньому дозволить запропонувати покупцям бібліотеку нових деталей, за рахунок яких можна буде змінити зовнішність автомобіля або відремонтувати пошкоджені елементи.
YoYo буде відповідати європейським нормам безпеки: отримає захисні бруси спереду, ззаду і в дверях, захист від перекидання, подушку безпеки водія і АБС.
Автомобіль, що вміє літати
Перший автомобіль, що вміє літати пообіцяв випустити Ілон Маск. Звісно, що подібні проекти були і до нього. Але ж їх автори скоріше займаються розробкою літаків, що вміють їздити.
А ось Маск пообіцяв, що Tesla Roadster зможе літати майже як DeLorean з культового фільму «Назад у майбутнє». У своєму Twitter американський бізнесмен заявив, що Roadster з пакетом поліпшень SpaceX у вигляді десятка «ракетних двигунів» COPV зможе в буквальному сенсі літати.