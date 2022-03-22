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    Думки вголос

    Чорнобаївка: українці знову «насипали» окупантам

    Чорнобаївка 7,5 - Чорнобаївка: українці знову «насипали» окупантам
    Чорнобаївка 7,5

    В українських відьом з'явилося нове місце для фестивалів

    Мовою оригіналу

    По Чернобаевке на сегодня.

    Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы «Смерчами» по Николаеву.

    В ответ мы им малость насыпали.

    В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект «Смерча» и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки.

    Но это еще не все.

    Днем они произвели пуск ракеты ПВО.

    Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники.

    Начался пожар.)

    Короче, Чернобаевка 7,5.

    В общем, у меня обращение к украинским ведьмам и ведуньям.

    Девочки, во-первых, так держать.

    Во-вторых, к Лысой горе у вас теперь добавилось новое место для фестивалей.))

    Джерело: блог Олексія Арестовича

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чорнобаївка: українці знову «насипали» окупантам