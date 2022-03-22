Чорнобаївка: українці знову «насипали» окупантам
В українських відьом з'явилося нове місце для фестивалів
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По Чернобаевке на сегодня.
Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы «Смерчами» по Николаеву.
В ответ мы им малость насыпали.
В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект «Смерча» и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки.
Но это еще не все.
Днем они произвели пуск ракеты ПВО.
Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники.
Начался пожар.)
Короче, Чернобаевка 7,5.
В общем, у меня обращение к украинским ведьмам и ведуньям.
Девочки, во-первых, так держать.
Во-вторых, к Лысой горе у вас теперь добавилось новое место для фестивалей.))
Джерело: блог Олексія Арестовича