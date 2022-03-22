Чорнобаївка: українці знову «насипали» окупантам

В українських відьом з'явилося нове місце для фестивалів

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По Чернобаевке на сегодня.

Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы «Смерчами» по Николаеву.

В ответ мы им малость насыпали.

В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект «Смерча» и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки.

Но это еще не все.

Днем они произвели пуск ракеты ПВО.

Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники.

Начался пожар.)

Короче, Чернобаевка 7,5.

В общем, у меня обращение к украинским ведьмам и ведуньям.

Девочки, во-первых, так держать.

Во-вторых, к Лысой горе у вас теперь добавилось новое место для фестивалей.))

Джерело: блог Олексія Арестовича

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