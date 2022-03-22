Літр горілки і портянки. СБУ оприлюднила службові документи орків Путіна

Офіцери російської армії ведуть соціально-психологічний портрет особового складу

Путінські військові переважно мають лише шкільну освіту й ходять у своїх портянках три місяці поспіль. А один з важливих елементів «раціону» орків – один літр горілки.

Служба безпеки України отримала достатньо цікаві документи від російських військовополонених. Офіцери окупантів ведуть соціально-психологічний портрет свого особового складу, який багато що пояснює.

За походженням вони досі ділять своїх солдатів «із рабочіх, із крестьян», наче на дворі перша половина 20 століття.

Окрім літра горілки, російські загарбники також мають медовуху. Дуже цікава річ відбувається з антифризом: росіяни проходять спеціальний інструктаж, на якому пояснюють, що цю рідину вживати не можна. Адже антифриз – отрута.

Не забувають окупанти і про «культурний аспект». Так, у них є цілий списочок свят, які вони мають відзначати. Серед них є досить сумнівні дати:

Куликовська битва, де один ординський хан Тохтамиш розбив іншого хана Мамая;

Бородінська битва, в якій Наполеон розбив росіян і згодом зайняв Москву.

«Тож якщо росіяни так пишаються своїми поразками, то й черговий провал в Україні також стане для них великим святом? А ми робимо усе можливе, щоб наш день перемоги над РФ настав якомога швидше! Слава Україні!» – додав речник СБУ Артем Дехтяренко.