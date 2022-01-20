Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО

Україна має багато роботи в галузі демократії

Президент США Джо Байден вважає, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом приєднатися до НАТО, адже для цього потрібно виконати низку умов. Про це він заявив на брифінгу для журналістів

«Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне», – заявив Байден.

Імовірність приєднання України до НАТО найближчим часом невисока через те, що далеко не всі вимоги, необхідні для вступу до Альянсу, виконані Києвом.

Це, за словами голови Білого дому, пов'язано з тим, скільки роботи доведеться зробити Україні в галузі демократії та низки інших речей, які там відбуваються.

Також американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

Також Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни.

Нагадаємо, США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією – Столтенберг. Незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

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