Буковина палає від коронавірусу, але місцевим жителям не страшно (відео)

На блошиному ринку активно торгують просто із землі, а масками користується мало хто

У недільний день люди жваво торгують на блошиному ринку

У Чернівцях, попри «червону зону» та карантинні обмеження, натовп людей зібрався сьогодні на блошиному ринку. Тут активно торгують просто із землі, а масками користуються мало хто з продавців та покупців.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал ХЧ.

«21 березня. Був у районі блошиного ринку на вулиці Зеленій. Тут щодня невелика «двіжуха», але саме у неділю – пожвавлення, дуже багато народу. Ринок доходить практично до кладовища вгорі. А внизу – майже до зупинки в районі Руського мосту. Люди не особливо переймаються щодо коронавірусу, масок», – коментує очевидець.

Чернівецька область перебуває у «червоній зоні» карантинних обмежень із 1 березня. Тут заборонено прийом відвідувачів у закладах харчування, ТРЦ, роботу непродовольчих ринків, спортзалів. Діти також не відвідують заклади освіти – навчаються дистанційно.

Минулої доби, 20 березня, на Буковині зареєстрували 418 нових випадків коронавірусної інфекції.

Також у Чернівецькій області почали формувати списки осіб віком понад 80 років для проведення їм щеплення від Covid-19.

До слова, перше щеплення в Україні другою дозою вакцини проти Covid-19 отримала педіатр з Хмельниччини