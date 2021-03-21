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    Буковина палає від коронавірусу, але місцевим жителям не страшно (відео)

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    На блошиному ринку&nbsp;активно торгують просто із землі, а масками користується мало хто - Буковина палає від коронавірусу, але місцевим жителям не страшно (відео)
    На блошиному ринку активно торгують просто із землі, а масками користується мало хто
    Фото: скріншот із відео телеграм-каналу ХЧ

    У недільний день люди жваво торгують на блошиному ринку

    У Чернівцях, попри «червону зону» та карантинні обмеження, натовп людей зібрався сьогодні на блошиному ринку. Тут активно торгують просто із землі, а масками користуються мало хто з продавців та покупців.

    Відповідне відео опублікував телеграм-канал ХЧ.

    «21 березня. Був у районі блошиного ринку на вулиці Зеленій. Тут щодня невелика «двіжуха», але саме у неділю – пожвавлення, дуже багато народу. Ринок доходить практично до кладовища вгорі. А внизу – майже до зупинки в районі Руського мосту. Люди не особливо переймаються щодо коронавірусу, масок», – коментує очевидець.

    Чернівецька область перебуває у «червоній зоні» карантинних обмежень із 1 березня. Тут заборонено прийом відвідувачів у закладах харчування, ТРЦ, роботу непродовольчих ринків, спортзалів. Діти також не відвідують заклади освіти – навчаються дистанційно.

    Минулої доби, 20 березня, на Буковині зареєстрували 418 нових випадків коронавірусної інфекції.

    Також у Чернівецькій області почали формувати списки осіб віком понад 80 років для проведення їм щеплення від Covid-19.

    До слова, перше щеплення в Україні другою дозою вакцини проти Covid-19 отримала педіатр з Хмельниччини

    Теги: торгівля ринок Чернівецька область карантин
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