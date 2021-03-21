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    Через епідемічні обмеження в столиці призупинив роботу форум «Україна 30»

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    Оголошення про карантин на сторінці форуму - Через епідемічні обмеження в столиці призупинив роботу форум «Україна 30»
    Оголошення про карантин на сторінці форуму
    Фото: ukraine30.com

    Дискусійний майданчик обіцяє знову запрацювати через три тижні

    Організатори всеукраїнського форуму «Україна 30» заявили про призупинення заходу через запровадження у Києві більш суворих протиепідемічних обмежень Про це говориться на сторінці форуму у Facebook.

    «Всеукраїнський Форум «Україна 30» бере перерву на три тижні через запровадження низки карантинних обмежень у Києві. Ми піклуємось про здоров’я учасників та гостей заходу», – вказали організатори.

    Як стало відомо раніше, з суботи, 20 березня, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у Києві почали діяти суворі карантинні обмеження.

    Окрім підприємств критичної інфраструктури, усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу, а також приватний бізнес повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи.

    Громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.

    Всеукраїнський форум «Україна 30» стартував 1 березня. Він є дискусійним майданчиком, на якому представники влади всіх рівнів, експертного середовища, громадянського суспільства та міжнародної спільноти піднімають низку проблем, які потребують виважених рішень. Зокрема минулого тижня на ньому проводилися дискусії по темі «малий та середній бізнес і держава».

    Теги: Київ громадський транспорт бізнес держава Україна карантин коронавірус
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