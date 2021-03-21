Кількість "червоних" зон в Україні зросла

Станом на 21 березня у помаранчевій зоні знаходяться 12 регіонів

Кількість «червоних» областей збільшилася до семи

Міністерство охорони здоров’я оновило поділ на карантинні зони, додавши Київщину до шести регіонів, віднесених напередодні до червоної зони епідбезпеки.

Про це повідомляє МОЗ України.

Так, станом на 21 березня у червоній зоні знаходяться 7 регіонів – Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська області, а також Київ та Київська область.

В помаранчевій зоні 12 регіонів – Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області. Решта областей у жовтій зоні карантину.

Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області – 130,3 на 100 тис. населення, у Житомирській області – 112,6 в Івано-Франківській області – 108,8. У Києві цей показник становить 104,9.

Відсьогодні, 21 березня, у Київській області у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації з поширенням Covid-19 запроваджуються додаткові карантинні обмеження.

Як повідомлялося, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 108,3 тисячі людей. За минулу добу, зокрема, вакцинували 3968 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 березня, в Україні виявлено 11145 нових хворих на Covid-19. Це на 4147 осіб менше, ніж за попередню добу.

Було госпіталізовано 4838 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 166 пацієнтів, одужали 3877 осіб.

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