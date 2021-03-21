Відсьогодні Київщина йде на локдаун

На території Київської області буде обмежено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях і тролейбусах

Відсьогодні, 21 березня, у Київській області у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації з поширенням Covid-19 запроваджуються додаткові карантинні обмеження. Про це раніше під час брифінгу повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

«Враховуючи стрімке зростання кількості випадків захворювання, а також значне зростання випадків, коли пацієнти з Covid-19 потребують госпіталізації, прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону з 21 березня», – сказав Володін за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

Отже, відсьогодні в області заборонено:

Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м² на 1 особу);

Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

«Також буде обмежена робота ресторанів в готелях, заборонено діяльність непродовольчих ринків, павільйонів та ярмарків. Учні всіх закладів освіти області, окрім садочків та спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів, після канікул навчатимуться дистанційно», – розповів Володін.

Окрім того, за його словами, з неділі на території Київської області буде заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях, тролейбусах в кількості понад 50% місць для сидіння.

Нагадаємо, столична влада вважає, що попри віднесення Києва до «червоної» зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.

Як повідомлялося, з 20 березня, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у Києві почали діяти суворі карантинні обмеження. Жорсткі обмеження запроваджено до 9 квітня включно.