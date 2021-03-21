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    Відсьогодні Київщина йде на локдаун

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    Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали - Відсьогодні Київщина йде на локдаун
    Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали

    На території Київської області буде обмежено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях і тролейбусах

    Відсьогодні, 21 березня, у Київській області у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації з поширенням Covid-19 запроваджуються додаткові карантинні обмеження. Про це раніше під час брифінгу повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

    «Враховуючи стрімке зростання кількості випадків захворювання, а також значне зростання випадків, коли пацієнти з Covid-19 потребують госпіталізації, прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону з 21 березня», – сказав Володін за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

    Отже, відсьогодні в області заборонено:

    • Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
    • Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
    • Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м² на 1 особу);
    • Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
    • Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

    «Також буде обмежена робота ресторанів в готелях, заборонено діяльність непродовольчих ринків, павільйонів та ярмарків. Учні всіх закладів освіти області, окрім садочків та спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів, після канікул навчатимуться дистанційно», – розповів Володін.

    Окрім того, за його словами, з неділі на території Київської області буде заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях, тролейбусах в кількості понад 50% місць для сидіння.

    Нагадаємо, столична влада вважає, що попри віднесення Києва до «червоної» зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.

    Як повідомлялося, з 20 березня, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у Києві почали діяти суворі карантинні обмеження. Жорсткі обмеження запроваджено до 9 квітня включно.

    Теги: громадський транспорт музеї Київщина епідемія карантин транспорт робота влада перевезення учні коронавірус
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