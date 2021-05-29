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    Німеччина може переосмислити ставлення до «Північного потоку» – посол України

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    Посол України у Німеччині Андій Мельник - Німеччина може переосмислити ставлення до «Північного потоку» – посол України

    Посол України у Німеччині Андій Мельник

    Фото: mfa.gov.ua

    На позицію уряду ФРН щодо газогону можуть вплинути результати виборів восени

    Після виборів до Бундестагу, що відбудуться восени, позиція уряду Німеччини щодо «Північного потоку – 2» може змінитися. Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник сказав у інтерв’ю Berliner-Zeitung.

    «Зелені» чітко дали зрозуміти, що вони проти «Північного потоку – 2». Вони не можуть поступитися цією позицією, не втративши авторитету. Вільні демократи виступають за запровадження мораторію на будівництво «Північного потоку – 2». Члени ХДС розділилися щодо позиції з цього питання. Але противників стає все більше, і для нас «Північний потік – 2» ще не закінчений» – сказав Мельник.

    «Цілком може бути, що після виборів відбудеться переосмислення», – додав він.

    Дипломат наголосив, що питання «Північного потоку – 2» також має важливий аспект у сфері політики безпеки.

    «Трубопроводи в Україні створюють позитивну взаємозалежність між Росією, Україною та Німеччиною. Ця залежність завжди мала стабілізуючий ефект. І її втрата може значно збільшити ризик нового втручання Росії» – заявив посол.

    Як відомо, на днях будівництво «Північного потоку-2» відновилося у водах Німеччини.

    Нагадаємо, що депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США, в якому вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік – 2».

    Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує зняти санкції з оператора російського газопроводу Nord Stream 2 Ag та його виконавчого директора Маттіаса Варінга.

    Сам Байден пояснив свій вчинок тим, що введення обмежувальних заходів проти газопроводу «Північний потік – 2», який уже практично добудований, буде контрпродуктивним для відносин США з Європою.

    При цьому 14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік – 2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт.

    Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

    Відомо, що Бербок не схвалює вступ України до НАТО через конфлікт з Росією.

    Ще один кандидат на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також наполягає на завершенні будівництва газогону.

    Також відомо, що питання щодо проєкту «Північний потік – 2» буде стояти у порядку денному Ради ЄС у червні. Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель після саміту ЄС у Брюсселі.

    Раніше український посол Андрій Мельник назвав включення України в НАТО «боргом Німеччини перед Києвом».

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    Теги: ЄС Адміністрація Президента США Німеччина Джозеф Байден НАТО вибори санкції Ангела Меркель будівництво партії посол Андрій Мельник Північний потік-2
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    Німеччина може переосмислити ставлення до «Північного потоку» – посол України