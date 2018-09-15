Царьов-2: Насіров оконфузився з відповіддю на питання про Другу світову війну



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Насіров заявив, що Друга світова війна почалася в 1941 році

Екс-очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров зганьбився заявою, що Друга світова війна розпочалася в 1941 році. Користувачі соцмереж вже встигли висміяти необізнаність політика.

Це питання їй поставив один з телеглядачів програми Романа Скрипіна. На що Насіров відповів, що в 1941 році.



Цікаво, що чотири роки тому на це ж питання не зміг відповісти «регіонал» Олег Царьов.

Як Насіров відповів на запитання про Другу світову війну:

Зазначимо, що Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року.

У соцмережах вже встигли висміяти необізнаність Насірова. Його вже величають другим Царьовим та зображають у смішних мемах.