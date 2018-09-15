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    Царьов-2: Насіров оконфузився з відповіддю на питання про Другу світову війну

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    Царьов-2: Насіров оконфузився з відповіддю на питання про Другу світову війну

    Насіров заявив, що Друга світова війна почалася в 1941 році

    Екс-очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров зганьбився заявою, що Друга світова війна розпочалася в 1941 році. Користувачі соцмереж вже встигли висміяти необізнаність політика.

    Це питання їй поставив один з телеглядачів програми Романа Скрипіна. На що Насіров відповів, що в 1941 році. 

    Цікаво, що чотири роки тому на це ж питання не зміг відповісти «регіонал» Олег Царьов.

    Як Насіров відповів на запитання про Другу світову війну:

    Зазначимо, що Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року.

    У соцмережах вже встигли висміяти необізнаність Насірова. Його вже величають другим Царьовим та зображають у смішних мемах.

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