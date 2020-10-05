Це вам не Умань. Відео для порівняння: як ізраїльська поліція «виховує» хасидів



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Ізраїльські поліцейські мають стати зразком для українських колег?

Каміння, підпал сміттєвих баків і вандалізм щодо приватних автомобілів - так виглядали протести, які пройшли увечері і в ніч на 5 жовтня в ортодоксальному районі Єрусалима Меа Шеарім.

Нагадаємо, що поліцейські прибули в ортодоксальний район, щоб стежити за дотриманням обмежень, які запровадило Міністерство охорони здоров'я країни в період карантину.

В ході протестів, що почалися увечері 4 жовтня і тривали до глибокої ночі, поліція затримала 18 осіб. Двоє поліцейських отримали легкі ушкодження і були відправлені за медичною допомогою.

15-річному підлітку з числа протестуючих також було надано медичну допомогу після того, як в його сторону був випущений сльозоточивий газ.

Нагадаємо, що українські поліцейські вели себе щодо хасидів набагато більш толерантно. Зокрема, в Умані під час святкування єврейського нового року Рош га-Шана, який цього року відзначався в суботу, 19 вересня, за час патрулювання місць паломництва хасидів поліцейські склали лише сім адміністративних протоколів.