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    Це вам не Умань. Відео для порівняння: як ізраїльська поліція «виховує» хасидів

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    Це вам не Умань. Відео для порівняння: як ізраїльська поліція «виховує» хасидів

    Ізраїльські поліцейські мають стати зразком для українських колег?

    Каміння, підпал сміттєвих баків і вандалізм щодо приватних автомобілів - так виглядали протести, які пройшли увечері і в ніч на 5 жовтня в ортодоксальному районі Єрусалима Меа Шеарім.

    Нагадаємо, що поліцейські прибули в ортодоксальний район, щоб стежити за дотриманням обмежень, які запровадило Міністерство охорони здоров'я країни в період карантину.

    В ході протестів, що почалися увечері 4 жовтня і тривали до глибокої ночі, поліція затримала 18 осіб. Двоє поліцейських отримали легкі ушкодження і були відправлені за медичною допомогою.

    15-річному підлітку з числа протестуючих також було надано медичну допомогу після того, як в його сторону був випущений сльозоточивий газ.

    Нагадаємо, що українські поліцейські вели себе щодо хасидів набагато більш толерантно. Зокрема, в Умані під час святкування єврейського нового року Рош га-Шана, який цього року відзначався в суботу, 19 вересня, за час патрулювання місць паломництва хасидів поліцейські склали лише сім адміністративних протоколів.

    Ізраїль вандалізм хасиди Умань поліція
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