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    Намагається говорити, але дуже слабкий. Лікарі розповіли про стан Балуха

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    <span>Володимир Балух майже місяць перебуває у лікарні після побиття</span> - Намагається говорити, але дуже слабкий. Лікарі розповіли про стан Балуха
    Володимир Балух майже місяць перебуває у лікарні після побиття

    Балух поступово одужує після жорсткого побиття у Києві

    Колишній в’язень Кремля, українець з окупованого Криму Володимир Балух, який потрапив у лікарню після побиття, в свідомості та намагається щось говорити, але ще дуже слабкий.

    Про це з посиланням на інформацію лікарів повідомила народна депутатка Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    «Нарешті хороші новини від лікуючих лікарів Володимира Балуха: «Пацієнт в свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий», — написала Геращенко.

    Раніше Геращенко повідомила, що колишній в’язень Кремля Володимир Балух одужує.

    Як повідомлялося 23 вересня, стан Володимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття у столичному Гідпропарку, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    Того ж дня 8 вересня  Балуха прооперували

    18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. 

    Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

    19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.


    Ірина Геращенко бійка політв’язні напад лікарня поліція Володимир Балух
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