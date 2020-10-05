Намагається говорити, але дуже слабкий. Лікарі розповіли про стан Балуха



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Володимир Балух майже місяць перебуває у лікарні після побиття

Балух поступово одужує після жорсткого побиття у Києві

Колишній в’язень Кремля, українець з окупованого Криму Володимир Балух, який потрапив у лікарню після побиття, в свідомості та намагається щось говорити, але ще дуже слабкий.

Про це з посиланням на інформацію лікарів повідомила народна депутатка Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Нарешті хороші новини від лікуючих лікарів Володимира Балуха: «Пацієнт в свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий», — написала Геращенко.

Раніше Геращенко повідомила, що колишній в’язень Кремля Володимир Балух одужує.

Як повідомлялося 23 вересня, стан Володимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття у столичному Гідпропарку, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

Того ж дня 8 вересня Балуха прооперували.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля.

Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.



