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    У Грузії масове отруєння дітей, постраждали пів сотні людей

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    У дітей однакові симптоми&nbsp; - У Грузії масове отруєння дітей, постраждали пів сотні людей
    У дітей однакові симптоми 

    Причиною може бути забруднена питна вода або їжа

    У грузинському місті Горі близько 50 дітей були госпіталізовані з отруєнням. Про це повідомляє телекомпанія Mtavari Arkhi.

    Причиною може бути забруднена питна вода або їжа.

    Місцевий водоканал вже взяв проби води на експертизу. Інші подробиці поки не повідомляються.

    Нагадаємо, що в Івано-Франківській області вже 194 людини звернулись до медиків внаслідок гострої кишкової інфекції. 

    Як повідомлялося, в їдальні ТОВ «Леоні» у місті Коломия на Івано-Франківщині сталося масове отруєння. Станом на вечір 24 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи одразу було госпіталізовано та 57 осіб перебували на амбулаторному лікуванні.

    До слова, на Рівненщині у школі отруїлися майже 70 учнів: поліція відкрила провадження.

    Раніше повідомлялося, що під Харковом четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.

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