У Грузії масове отруєння дітей, постраждали пів сотні людей
Причиною може бути забруднена питна вода або їжа
У грузинському місті Горі близько 50 дітей були госпіталізовані з отруєнням. Про це повідомляє телекомпанія Mtavari Arkhi.
Причиною може бути забруднена питна вода або їжа.
Місцевий водоканал вже взяв проби води на експертизу. Інші подробиці поки не повідомляються.
Нагадаємо, що в Івано-Франківській області вже 194 людини звернулись до медиків внаслідок гострої кишкової інфекції.
Як повідомлялося, в їдальні ТОВ «Леоні» у місті Коломия на Івано-Франківщині сталося масове отруєння. Станом на вечір 24 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи одразу було госпіталізовано та 57 осіб перебували на амбулаторному лікуванні.
До слова, на Рівненщині у школі отруїлися майже 70 учнів: поліція відкрила провадження.
Раніше повідомлялося, що під Харковом четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.