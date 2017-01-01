Владі – ковбаса й виноград, всім іншим – напівпорожні столи. Як у Коростені вшанували людей з вадами зору

У соцмережах активно обговорюють «святковий обід», який проходив в коростенському УТОС

Спільнота «Наш Коростень» виклала відео, де видно, що люди сидять за напівпорожніми столами, на яких лише булочки та печиво, натомість стіл представників влади уставлений різними наїдками й пляшками. [GALLERY_BLOCK] Про подію писав й офіційний сайт Коростеня. «У ВП УТОС відбувся урочистий захід для



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У соцмережах активно обговорюють «святковий обід», який проходив в коростенському УТОС

Спільнота «Наш Коростень» виклала відео, де видно, що люди сидять за напівпорожніми столами, на яких лише булочки та печиво, натомість стіл представників влади уставлений різними наїдками й пляшками.

Про подію писав й офіційний сайт Коростеня.

«У ВП УТОС відбувся урочистий захід для осіб з вадами зору. Гості свята міський голова Володимир Москаленко, Народний депутат України Володимир Арешонков, Голова міської ГО «Асоціація керівників міста Коростеня» Василь Куницький, начальник управління праці та соціального захисту населення Володимир Єсін подякували всім, хто опікується людьми з особливими потребами, адже надання їм щоденної підтримки й допомоги – прояв людяності та любові до ближнього. Побажали здоров’я, життєвого оптимізму, добробуту і великого людського щастя. Маємо надію, що кожний з нас не лише раз на рік буде згадувати про людей з особливими потребами, аби висловити їм свою повагу та підтримку, а щодня допомагатиме тим, хто так цього потребує», - повідомляє прес-служба міської ради.

Джерело: zhitomir.info