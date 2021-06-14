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    Загроза підтоплень та повені: на Прикарпатті рівень води у річці піднявся на метр (фото, відео)

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    У Чорному Черемоші рівень води піднявся на один метр - Загроза підтоплень та повені: на Прикарпатті рівень води у річці піднявся на метр (фото, відео)
    У Чорному Черемоші рівень води піднявся на один метр
    Фото: Роман Клим / Facebook

    Рясні дощі спричинили підняття рівня води в ріках Івано-Франківської області

    Прикарпаття продовжують «трусити» негода: у високогір’ї Карпат випав сніг, а на решті території тривають рясні дощі, які спричинили підняття рівня води в ріках області.

    Як повідомив у Facebook журналіст газети «Верховинські вісті» Роман Клим, у Чорному Черемоші рівень води піднявся на один метр.

    Журналіст додав, що станом на обід 14 червня вода продовжує прибувати.

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    Загроза підтоплень та повені: на Прикарпатті рівень води у річці піднявся на метр (фото, відео)
    Загроза підтоплень та повені: на Прикарпатті рівень води у річці піднявся на метр (фото, відео)
    Загроза підтоплень та повені: на Прикарпатті рівень води у річці піднявся на метр (фото, відео)
    Загроза підтоплень та повені: на Прикарпатті рівень води у річці піднявся на метр (фото, відео)

    Тим часом Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища 15 червня. Вдень в Україні, крім західних та північних областей, будуть грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.

    Як відомо, Чорний Черемош – річка в Українських Карпатах, що протікає в межах Верховинського району Івано-Франківської області. Лівий витік Черемошу (разом з Білим Черемошем дають початок Черемошу). Належить до басейну Дунаю.

    До слова, відома синоптикиня розповіла, коли нарешті зупиниться негода.

    Додамо, що 14 червня в Миколаєві спостерігається значне погіршення погоди.

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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    Теги: вода Івано-Франківщина Укргідрометцентр річка негода повінь
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    Загроза підтоплень та повені: на Прикарпатті рівень води у річці піднявся на метр (фото, відео)