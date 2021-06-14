Загроза підтоплень та повені: на Прикарпатті рівень води у річці піднявся на метр (фото, відео)

У Чорному Черемоші рівень води піднявся на один метр

Рясні дощі спричинили підняття рівня води в ріках Івано-Франківської області

Прикарпаття продовжують «трусити» негода: у високогір’ї Карпат випав сніг, а на решті території тривають рясні дощі, які спричинили підняття рівня води в ріках області.

Як повідомив у Facebook журналіст газети «Верховинські вісті» Роман Клим, у Чорному Черемоші рівень води піднявся на один метр.

Журналіст додав, що станом на обід 14 червня вода продовжує прибувати.

Тим часом Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища 15 червня. Вдень в Україні, крім західних та північних областей, будуть грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.

Як відомо, Чорний Черемош – річка в Українських Карпатах, що протікає в межах Верховинського району Івано-Франківської області. Лівий витік Черемошу (разом з Білим Черемошем дають початок Черемошу). Належить до басейну Дунаю.

До слова, відома синоптикиня розповіла, коли нарешті зупиниться негода.

Додамо, що 14 червня в Миколаєві спостерігається значне погіршення погоди.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.