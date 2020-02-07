Україна і Латвія встановили торговельний рекорд



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Сьогодні обсяг торгівлі між державами становить понад 300 млн євро, - дипломат

Посол Латвійської Республіки Юріс Пойкаанс підбив підсумки 2019 року

Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки Юріс Пойкаанс стверджує, що торгівля між Україною і Латвією щороку зростає на 10-12%. Про це дипломат розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами посла, за 11 місяців 2019 року ми встановили торговельний рекорд. «Частково це результат дії Угоди про Асоціацію, а також вплив стабілізації економіки України. Тому сьогодні обсяг торгівлі між державами становить понад 300 млн євро. У 2014 році ця цифра була на рівні 150 млн євро», - повідомив дипломат.

Пойкаанс говорить, що у латвійський магазинах можна побачити традиційний український продукт – горілку, а також цукерки, і не тільки «Рошен», влітку завозяться фрукти та овочі, присутні соки «Чумак», «Садочок». «В українських магазинах я знаходжу товари з батьківщини. Це і горілка, і «Ризький бальзам», і шпроти. Також на полицях українських магазинів є латвійські цукерки компанії Pure Chocolate та кетчупи компанії Spilva, а також пиво Lāčplēsis», - навів приклад посол.

Дипломат наголосив, що 2019 рік став роком великих змін в Україні – новий президент, новий парламент. Попри це у Латвії сподіваються на продовження тісних міждержавних зв’язків. «Під час інавгурації президента Зеленського до України прибув президент Латвії Раймонд Вейоніс. Наразі у нас уже новий президент Еґілс Левітс. З ним президент Зеленський уже зустрівся на офіційному рівні 16 жовтня 2019 року, відвідавши Латвію. А 7 жовтня міністр закордонних справ Латвії був у Києві і зустрічався з главою МЗС України Пристайко. У цей же час ми відкрили латвійський сквер у вашій столиці. Двостороння співпраця була встановлена на рівні парламентів. У лютому 2020 року очікуємо візит голови парламенту пана Разумкова до Латвії. Планується візит нашого президента до України, президент Зеленський його запросив», - розповів посол.

Пойкаанс наголосив, що у Латвії не залишається поза увагою питання окупації Криму та частини Донбасу. «На Донбас ми відправили вже більше 300 тонн гуманітарної допомоги. Звісно, в питанні підтримки територіальної цілісності ми активні в Нью-Йорку та Брюсселі», - підкреслив латвійський дипломат.

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