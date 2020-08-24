Зеленський вручив державні нагороди Dzidzio і білорусу Міхалку
Президент оголосив про заснування двох нових премій: імені Бориса Патона та імені Мирослава Скорика
Сьогодні, у День Незалежності України, 24 серпня, президент Володимир Зеленський вручив низку державних нагород України.
Зокрема, він надав почесне звання «Заслужений артист України» таким людям:
- білоруському виконавцю Сергію Міхалку (соліст гурту Brutto, екслідер гурту «Ляпис Трубецкой);
- актору, режисеру та композитору Михайлу Хомі, більш відомому як Dzidzio.
Серед військовослужбовців нагороди за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни, мужність, зразкове виконання службових обов'язків та професіоналізм здобули:
- Василь Приходченко, старший солдат:
- Олександр Рапута, старший лейтенант;
- Роман Малишкін, майор;
- Сергій Куляс, полковник;
- Сергій Кисленських, майор поліції;
- Андрій Гнатов, полковник;
- Григорій Федик, старший прапорщик;
- Олександр Гордузенко, старший мічман;
- Андрій Кобильчук, майор;
- Андрій Кузьменко, солдат;
- Олександр Черній, старший прапорщик;
- Степан Губчишин, старший сержант;
- Володимир Сотніков, капітан поліції;
- Віталій Олійник, молодший сержант запасу.
- Марк Вітренко, старший солдат запасу;
- Ольга Робчук, підполковниця медичної служби.
Державні нагороди отримали й низка цивільних, зокрема лікарі, вчителі, науковці.
Також Зеленський оголосив про заснування двох нових премій: імені Бориса Патона (за внесок у розвиток науки) та імені Мирослава Скорика (за внесок у розвиток музичного мистецтва).
«З нами немає двох геніїв сучасності, з якими нам усім пощастило жити в один час... двох великих українців, які, на превеликий жаль, пішли від нас цього року. Це два герої України — Мирослав Скорик та Борис Патон. Я направив до уряду листи щодо заснування двох премій», — зазначив президент.
Як повідомлялося, на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності.