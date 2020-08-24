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    Суспільство

    Зеленський вручив державні нагороди Dzidzio і білорусу Міхалку

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    Зеленський вручив державні нагороди військовим, лікарям, вчителям і науковцям - Зеленський вручив державні нагороди Dzidzio і білорусу Міхалку
    Зеленський вручив державні нагороди військовим, лікарям, вчителям і науковцям

    Президент оголосив про заснування двох нових премій: імені Бориса Патона та імені Мирослава Скорика

    Сьогодні, у День Незалежності України, 24 серпня, президент Володимир Зеленський вручив низку державних нагород України.

    Зокрема, він надав почесне звання «Заслужений артист України» таким людям:

    • білоруському виконавцю Сергію Міхалку (соліст гурту Brutto, екслідер гурту «Ляпис Трубецкой);
    • актору, режисеру та композитору Михайлу Хомі, більш відомому як Dzidzio.

    Серед військовослужбовців нагороди за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни, мужність, зразкове виконання службових обов'язків та професіоналізм здобули:

    • Василь Приходченко, старший солдат:
    • Олександр Рапута, старший лейтенант;
    • Роман Малишкін, майор;
    • Сергій Куляс, полковник;
    • Сергій Кисленських, майор поліції;
    • Андрій Гнатов, полковник;
    • Григорій Федик, старший прапорщик;
    • Олександр Гордузенко, старший мічман;
    • Андрій Кобильчук, майор;
    • Андрій Кузьменко, солдат;
    • Олександр Черній, старший прапорщик;
    • Степан Губчишин, старший сержант;
    • Володимир Сотніков, капітан поліції;
    • Віталій Олійник, молодший сержант запасу.
    • Марк Вітренко, старший солдат запасу;
    • Ольга Робчук, підполковниця медичної служби.

    Державні нагороди отримали й низка цивільних, зокрема лікарі, вчителі, науковці.

    Також Зеленський оголосив про заснування двох нових премій: імені Бориса Патона (за внесок у розвиток науки) та імені Мирослава Скорика (за внесок у розвиток музичного мистецтва).

    «З нами немає двох геніїв сучасності, з якими нам усім пощастило жити в один час... двох великих українців, які, на превеликий жаль, пішли від нас цього року. Це два герої України — Мирослав Скорик та Борис Патон. Я направив до уряду листи щодо заснування двох премій», — зазначив президент.

    Як повідомлялося, на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності.

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