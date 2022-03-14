«Хочеться застрелитися». Розмова російського окупанта з матір'ю

Російський окупант у телефонній розмові з матір'ю розповів про втрати загарбників під час війни з Україною. Зокрема, він повідомив, що у нього самого виникають думки щодо самогубства.

Також окупант повідомив, що псковський командир застрелився через великі втрати.

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