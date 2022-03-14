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    «Хочеться застрелитися». Розмова російського окупанта з матір'ю

    Окупанти скаржаться рідним на те, що несуть великі втрати в Україні - «Хочеться застрелитися». Розмова російського окупанта з матір'ю
    Окупанти скаржаться рідним на те, що несуть великі втрати в Україні

    Окупант стверджує, що псковський командир застрелився через великі втрати

    Російський окупант у телефонній розмові з матір'ю розповів про втрати загарбників під час війни з Україною. Зокрема, він повідомив, що у нього самого виникають думки щодо самогубства.

    Також окупант повідомив, що псковський командир застрелився через великі втрати.

    Увага! Присутня ненормативна лексика!

    Нагадаємо, за попередніми підрахунками Міноборони, від початку повномасштабної війни проти України від 24 лютого до 14 березня окупаційні війська втратили 77 літаків, 90 гелікоптерів та 150 артилерійських систем.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03

    • особового складу – понад 12 000 осіб,
    • танків ‒ 389 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
    • артилерійських систем – 150 од,
    • РСЗВ – 64 од,
    • засоби ППО – 34 од,
    • літаків – 77 од,
    • гелікоптерів – 90 од,
    • автомобільної техніки – 617 од,
    • кораблі/катери – 3 од,
    • цистерн з ПММ – 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.
    Теги: Росія окупанти війна #stoprussia
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    «Хочеться застрелитися». Розмова російського окупанта з матір'ю