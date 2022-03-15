Рашисти обстріляли Вінниччину: ракету збили кулеметом

Під час обстрілу ніхто не постраждав

Сьогодні, 15 березня, вранці російські загарбники обстріляли Вінниччину ракетами. Про це повідомляє телеграм-канал голови Вінницької ОДА Сергія Борзова.

Ракета впала в поле. Ніхто не постраждав.

«20-й день війни... На Вінниччині зранку був ракетний обстріл. Ракета впала в поле. Жертв немає, тому будемо вважати, що у них не вдалося і це на щастя, – відзначив Сергій Борзов. – До речі, щодо «надсучасної» ракети, яку наші збили два дні тому. Її збили звичайним кулеметом. Це була ракета «Х-101». Закликаю усіх: у кого є чим - давайте пробувати збивати. Летять вони невисоко – майже завжди в один і той самий час. Тому давайте будемо намагатися ліквідовувати їх, бо не такі ті ракети вже й страшні».

Нагадаємо, що не можна одразу після обстрілів повідомляти в соцмережах точні координати ударів і, тим більше, викладати відео і фото з місця обстрілу.

Спеціально створені користувачі-боти або «живі» акаунти відправляють у різних чатах повідомлення, щоб дізнатися про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню. Повідомлення з’являються у чатах щойно обстріляних міст і мають практично однакову форму:

«У жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снарядів, тим більше – не викладайте відео в момент удару. Ваш «ексклюзив» може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!» – йдеться у повідомленні центру протидії дезінформації.