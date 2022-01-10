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    Ілон Маск показав збудовану «Мехазілу», що має ловити ракети (відео)

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    Космічне майбутнє стає все ближчим - Ілон Маск показав збудовану «Мехазілу», що має ловити ракети (відео)
    Космічне майбутнє стає все ближчим
    фото: nasaspaceflight

    Американський мільярдер вкотре продемонстрував дивовижну конструкцію

    SpaceX готується до першого орбітального польоту нового корабля − Starship.

    Для цього була побудована велетенська конструкція, яку Ілон Маск жартома назвав «Мехазіла». Це ракетоуловлююча пускова вежа, повідомляють журналісти NASASpaceflight.

    Власне, ця вежа дійсно має ловити ракету, яка вертатиметься з польоту.

    Очевидно, SpaceX могла б використовувати гігантський гусеничний або баштовий кран, щоб здійснити подібний трюк, але крани – особливо великі та високі – надзвичайно чутливі до умов вітру і фактично стають дуже небезпечними для роботи. Навіть середня погода на узбережжі Мексиканської затоки Південного Техасу не сприяє рутинній та надійній роботі гігантських кранів, а це саме те, що знадобиться SpaceX, щоб уникнути постійних затримок запуску та відновлення зоряних кораблів у найближчому майбутньому.

    Сам Ілон Маск теж поширив відео конструкції, яку зняли з дронів.

    Нагадаємо, нещодавно статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд.

    Також Ілон Маск розповів, як стати успішним.

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    Теги: космос Ілон Маск SpaceX
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    Ілон Маск показав збудовану «Мехазілу», що має ловити ракети (відео)