Ілон Маск показав збудовану «Мехазілу», що має ловити ракети (відео)

Американський мільярдер вкотре продемонстрував дивовижну конструкцію

SpaceX готується до першого орбітального польоту нового корабля − Starship.

Для цього була побудована велетенська конструкція, яку Ілон Маск жартома назвав «Мехазіла». Це ракетоуловлююча пускова вежа, повідомляють журналісти NASASpaceflight.

Власне, ця вежа дійсно має ловити ракету, яка вертатиметься з польоту.

Очевидно, SpaceX могла б використовувати гігантський гусеничний або баштовий кран, щоб здійснити подібний трюк, але крани – особливо великі та високі – надзвичайно чутливі до умов вітру і фактично стають дуже небезпечними для роботи. Навіть середня погода на узбережжі Мексиканської затоки Південного Техасу не сприяє рутинній та надійній роботі гігантських кранів, а це саме те, що знадобиться SpaceX, щоб уникнути постійних затримок запуску та відновлення зоряних кораблів у найближчому майбутньому.

Сам Ілон Маск теж поширив відео конструкції, яку зняли з дронів.

Starship launch & catch tower pic.twitter.com/5mLIQwwu0k — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2022

Нагадаємо, нещодавно статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд.

Також Ілон Маск розповів, як стати успішним.

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