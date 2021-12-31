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    Ілон Маск розповів, як стати успішним

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    Маск порадив людям читати багато книг - Ілон Маск розповів, як стати успішним
    Маск порадив людям читати багато книг
    фото: Global Look Press

    Маск сказав, що успішні люди дуже товариські та багато часу приділяють книгам

    Засновник Tesla та SpaceX та найбагатша людина у світі Ілон Маск поділився кількома порадами, які допоможуть стати успішним. Про це пише портал Business Insider.

    Перша порада, яку дав Маск, полягала в тому, що люди повинні намагатися бути корисними, давати більше, ніж забирати, а також чесно працювати.

    Крім того, мільярдер порадив не намагатися бути лідером лише заради того, щоб здаватися ним в очах оточуючих.

    «У більшості випадків люди, які добре справляються із завданнями лідера, не хочуть ними бути», – пояснив Маск.

    Також Маск сказав, що успішні люди дуже товариські та багато часу приділяють книгам.

    «Я порадив би людям читати багато книг. Намагайтеся засвоїти якомога більше інформації, а також розвинути спільні знання, щоб мати хоча б приблизне уявлення про світ», – сказав він.

    Цього тижня журнал Time назвав чотирьох творців Covid-вакцин «Героями року». Також Ілон Маск був визнаний «Людиною року» за версією журналу Time.

    Раніше газета Financial Times склала список найвпливовіших жінок року.

    Ще стало відомо, хто потрапив у список «Bloomberg 50».

    Теги: Tesla фінанси Ілон Маск SpaceX
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    Ілон Маск розповів, як стати успішним