Ілон Маск розповів, як стати успішним

Маск сказав, що успішні люди дуже товариські та багато часу приділяють книгам

Засновник Tesla та SpaceX та найбагатша людина у світі Ілон Маск поділився кількома порадами, які допоможуть стати успішним. Про це пише портал Business Insider.

Перша порада, яку дав Маск, полягала в тому, що люди повинні намагатися бути корисними, давати більше, ніж забирати, а також чесно працювати.

Крім того, мільярдер порадив не намагатися бути лідером лише заради того, щоб здаватися ним в очах оточуючих.

«У більшості випадків люди, які добре справляються із завданнями лідера, не хочуть ними бути», – пояснив Маск.

Також Маск сказав, що успішні люди дуже товариські та багато часу приділяють книгам.

«Я порадив би людям читати багато книг. Намагайтеся засвоїти якомога більше інформації, а також розвинути спільні знання, щоб мати хоча б приблизне уявлення про світ», – сказав він.

Цього тижня журнал Time назвав чотирьох творців Covid-вакцин «Героями року». Також Ілон Маск був визнаний «Людиною року» за версією журналу Time.

Раніше газета Financial Times склала список найвпливовіших жінок року.

Ще стало відомо, хто потрапив у список «Bloomberg 50».