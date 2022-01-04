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    Економіка та фінанси

    Статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд

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    Фінансовий стан найбагатшої людини світу різко покращився у результаті значного зростання акцій компанії Tesla - Статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд
    Фінансовий стан найбагатшої людини світу різко покращився у результаті значного зростання акцій компанії Tesla
    фото з відкритих джерел

    Статки Ілона Маска знову перевищили $300 млрд

    Статки американського бізнесмена Ілона Маска зросли за добу на $32,6 млрд і досягли $304,2 млрд, свідчать дані Forbes.

    Таким чином, його статки знову перевищили $300 млрд. Вперше це відбулося у листопаді минулого року.

    Статки Маска різко зросли на тлі зростання акцій Teslа на 13,53% до рівня $1 199,78 після публікації звіту про рекордне зростання постачання електромобілів за підсумками 2021 року. Компанія продала за рік 936 172 електромобілі, що на 87% більше, ніж у 2020 році.

    Варто зазначити, що електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

    За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: гроші рейтинг Tesla Ілон Маск
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    Статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд