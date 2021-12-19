Маск може сплатити найбільше податків за всю історію: про які суми йдеться

Податки можуть перевищити 10 млрд

Американський підприємець Ілон Маск може стати найбільшим платником податків за всю історію США. Про це він повідомив у Twitter під час суперечки із сенаторкою від Массачусетсу Елізабет Воррен. «Давайте змінимо сфальшований податковий кодекс, щоб «Людина року» фактично платила податки та припинила наживатися на всіх інших», – написала Воррен.

На її зауваження Маск зазначив, що 2021 року він заплатить більше податків, ніж будь-який американець за всю історію США.

And if you opened your eyes for 2 seconds, you would realize I will pay more taxes than any American in history this year — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

Воррен є давньою прихильницею податку на багатство, за допомогою якого оподатковувалися б активи найбагатших американців, а не лише їхні прибутки. Конгрес поки що не ухвалив податок на багатство, хоча багато політиків висловлюють свою підтримку на користь відповідного рішення.

У 2021 році глава Tesla має сплатити податки з великої кількості опціонів на акції компанії, які він реалізував цього року.

Податки можуть перевищити 10 млрд, якщо Маск виконає усі свої опціони на акції Tesla, термін дії яких спливає у 2022 році.

Проте податкова служба не розкриває публічно інформацію щодо сум податків, сплачених фізичними особами. Важко буде зрозуміти, чи справді Маск заплатить найбільший податок в історії.

Згідно з даними Forbes гендиректор Tesla, цілком можливо, віддасть державі понад $8,2 млрд у вигляді податку на акції, які він продав у 2021 році. До середини грудня мільярдер встиг продати акції виробника електрокарів на майже $13 млрд.

Проте за розрахунками Bloomberg, податки можуть перевищити $10 млрд за цей рік, якщо Маск використає всі свої опціони на акції Tesla, термін дії яких закінчується у 2022 році.

Цього тижня журнал Time назвав чотирьох творців Covid-вакцин «Героями року». Також Ілон Маск був визнаний «Людиною року» за версією журналу Time.

Раніше газета Financial Times склала список найвпливовіших жінок року. Ще стало відомо, хто потрапив у список «Bloomberg 50».



