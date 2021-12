Маск може сплатити найбільше податків за всю історію: про які суми йдеться

Американський підприємець Ілон Маск може стати найбільшим платником податків за всю історію США. Про це він повідомив у Twitter під час суперечки із сенаторкою від Массачусетсу Елізабет Воррен. «Давайте змінимо сфальшований податковий кодекс, щоб «Людина року» фактично платила податки та припинила наживатися на всіх інших», – написала Воррен.

На її зауваження Маск зазначив, що 2021 року він заплатить більше податків, ніж будь-який американець за всю історію США.

And if you opened your eyes for 2 seconds, you would realize I will pay more taxes than any American in history this year