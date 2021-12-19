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    Маск може сплатити найбільше податків за всю історію: про які суми йдеться

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    Time назвав Ілона Маска &laquo;Людиною року&raquo;<br /><br /> - Маск може сплатити найбільше податків за всю історію: про які суми йдеться
    Time назвав Ілона Маска «Людиною року»

    фото: ndtv

    Податки можуть перевищити 10 млрд

    Американський підприємець Ілон Маск може стати найбільшим платником податків за всю історію США. Про це він повідомив у Twitter під час суперечки із сенаторкою від Массачусетсу Елізабет Воррен. «Давайте змінимо сфальшований податковий кодекс, щоб «Людина року» фактично платила податки та припинила наживатися на всіх інших», – написала Воррен.

    На її зауваження Маск зазначив, що 2021 року він заплатить більше податків, ніж будь-який американець за всю історію США.

    Воррен є давньою прихильницею податку на багатство, за допомогою якого оподатковувалися б активи найбагатших американців, а не лише їхні прибутки. Конгрес поки що не ухвалив податок на багатство, хоча багато політиків висловлюють свою підтримку на користь відповідного рішення.

    У 2021 році глава Tesla має сплатити податки з великої кількості опціонів на акції компанії, які він реалізував цього року.

    Податки можуть перевищити 10 млрд, якщо Маск виконає усі свої опціони на акції Tesla, термін дії яких спливає у 2022 році.

    Проте податкова служба не розкриває публічно інформацію щодо сум податків, сплачених фізичними особами. Важко буде зрозуміти, чи справді Маск заплатить найбільший податок в історії.

    Згідно з даними Forbes гендиректор Tesla, цілком можливо, віддасть державі понад $8,2 млрд у вигляді податку на акції, які він продав у 2021 році. До середини грудня мільярдер встиг продати акції виробника електрокарів на майже $13 млрд.

    Проте за розрахунками Bloomberg, податки можуть перевищити $10 млрд за цей рік, якщо Маск використає всі свої опціони на акції Tesla, термін дії яких закінчується у 2022 році.

    Цього тижня журнал Time назвав чотирьох творців Covid-вакцин «Героями року». Також Ілон Маск був визнаний «Людиною року» за версією журналу Time.

    Раніше газета Financial Times склала список найвпливовіших жінок року. Ще стало відомо, хто потрапив у список «Bloomberg 50».


    Теги: США податки Tesla Ілон Маск Людина року
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    Маск може сплатити найбільше податків за всю історію: про які суми йдеться