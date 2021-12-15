Газета Financial Times назвала «Людину року»

Financial Times присуджує звання «Людина року» вже пів століття

Британське видання Financial Times вслід за журналом Time назвало американського винахідника і главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска «Людиною року-2021». Про це повідомляється на офіційному сайті Financial Times.

Зазначається, що саме Маск протягом десятиліття сприяв тому, щоб великі гравці на автомобільному ринку стали активніше інвестувати у виробництво екологічних видів транспорту.

Крім цього, газета відзначила досягнення Маска в космічній сфері, просування ним криптовалюти в мережі, а також його «гіперактивність» в Twitter.

Who would your person of the year be? Let us know in the comments below https://t.co/9Bz3NsTV9I — Financial Times (@FinancialTimes) December 15, 2021

Financial Times присуджує звання «Людина року» вже пів століття, у 2020 році титул був розділений між двома співзасновниками німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угуром Шахіном і Озлем Тюречі, які керували дослідженнями з розробки вакцини від коронавірусу.

До слова, Європейська кіноакадемія назвала найкращий фільм 2021 року.

Цього тижня журнал Time назвав чотирьох творців Covid-вакцин «Героями року». Також Ілон Маск був визнаний «Людиною року» за версією журналу Time.

Раніше газета Financial Times склала список найвпливовіших жінок року. Ще стало відомо, хто потрапив у список «Bloomberg 50».

До слова, провідний онлайн-словник назвав головне слово 2021 року.

Раніше Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців у 2020 році. Більшість слів було набрано російською мовою, а найпопулярнішим пошуковим запитом стало слово «коронавірус». Також до першої десятки увійшли запити «Коронавірус рекомендації», «Симптоми коронавірусу» й «Карантин в Україні».