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    Газета Financial Times назвала «Людину року»

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    Британське видання вслід за журналом Time&nbsp;назвало Ілона Маска &laquo;Людиною року-2021&raquo; - Газета Financial Times назвала «Людину року»
    Британське видання вслід за журналом Time назвало Ілона Маска «Людиною року-2021»
    фото: FT

    Financial Times присуджує звання «Людина року» вже пів століття

    Британське видання Financial Times вслід за журналом Time назвало американського винахідника і главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска «Людиною року-2021». Про це повідомляється на офіційному сайті Financial Times.

    Зазначається, що саме Маск протягом десятиліття сприяв тому, щоб великі гравці на автомобільному ринку стали активніше інвестувати у виробництво екологічних видів транспорту.

    Крім цього, газета відзначила досягнення Маска в космічній сфері, просування ним криптовалюти в мережі, а також його «гіперактивність» в Twitter.

    Financial Times присуджує звання «Людина року» вже пів століття, у 2020 році титул був розділений між двома співзасновниками німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угуром Шахіном і Озлем Тюречі, які керували дослідженнями з розробки вакцини від коронавірусу.

    До слова, Європейська кіноакадемія назвала найкращий фільм 2021 року.

    Цього тижня журнал Time назвав чотирьох творців Covid-вакцин «Героями року». Також Ілон Маск був визнаний «Людиною року» за версією журналу Time.

    Раніше газета Financial Times склала список найвпливовіших жінок року. Ще стало відомо, хто потрапив у список «Bloomberg 50».

    До слова, провідний онлайн-словник назвав головне слово 2021 року.

    Раніше Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців у 2020 році. Більшість слів було набрано російською мовою, а найпопулярнішим пошуковим запитом стало слово «коронавірус». Також до першої десятки увійшли запити «Коронавірус рекомендації», «Симптоми коронавірусу» й «Карантин в Україні».

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    Теги: рейтинг Tesla Ілон Маск SpaceX Людина року
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    Газета Financial Times назвала «Людину року»