Газета Financial Times назвала «Людину року»

Британське видання Financial Times вслід за журналом Time назвало американського винахідника і главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска «Людиною року-2021». Про це повідомляється на офіційному сайті Financial Times.

Зазначається, що саме Маск протягом десятиліття сприяв тому, щоб великі гравці на автомобільному ринку стали активніше інвестувати у виробництво екологічних видів транспорту.

Крім цього, газета відзначила досягнення Маска в космічній сфері, просування ним криптовалюти в мережі, а також його «гіперактивність» в Twitter.

