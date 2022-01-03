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    Tesla продала за рік рекордну кількість автомобілів

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    Tesla продала за 2021 рік рекордну кількість автомобілів - Tesla продала за рік рекордну кількість автомобілів
    Tesla продала за 2021 рік рекордну кількість автомобілів
    фото: Tesla

    У 2021 році компанії вдалося продати більше автомобілів, ніж виготовити – на ринок було випущено 930 422 машини

    Компанія Tesla поставила клієнтам у 2021 році 936 172 електромобілі, що є для неї рекордним показником. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

    За попередній рік зростання поставок Tesla становить 87%. При цьому майже третину машин (308 600 одиниць) було продано наприкінці року – із жовтня по січень.

    Крім того, як зазначено, у 2021-му компанії вдалося продати більше автомобілів, ніж виготовити - на ринок було випущено 930 422 машини.

    Зазначається, що попередній рекорд Tesla із продажів - 499 647 машин - був встановлений у 2020 році.

    «Чудова робота команди Tesla по всьому світу!» – прокоментував новий рекорд власник компанії Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті.

    Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

    За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: ринок ціни Електромобілі машини рекорд Tesla Ілон Маск позашляховики
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    Tesla продала за рік рекордну кількість автомобілів