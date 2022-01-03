Tesla продала за рік рекордну кількість автомобілів

У 2021 році компанії вдалося продати більше автомобілів, ніж виготовити – на ринок було випущено 930 422 машини

Компанія Tesla поставила клієнтам у 2021 році 936 172 електромобілі, що є для неї рекордним показником. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

За попередній рік зростання поставок Tesla становить 87%. При цьому майже третину машин (308 600 одиниць) було продано наприкінці року – із жовтня по січень.

Крім того, як зазначено, у 2021-му компанії вдалося продати більше автомобілів, ніж виготовити - на ринок було випущено 930 422 машини.

Зазначається, що попередній рекорд Tesla із продажів - 499 647 машин - був встановлений у 2020 році.

«Чудова робота команди Tesla по всьому світу!» – прокоментував новий рекорд власник компанії Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті.

Great work by Tesla team worldwide! https://t.co/lsDTCJtMrp — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2022

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.