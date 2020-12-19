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    Білик, Тіна Кароль, Пономарьов, Дзідзьо... Зірки подарували країні спільну колядку

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    Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Ірина Білик, Дзідзьо, Олег Скрипка та Alekseev&nbsp;записали відео на студії &laquo;З ранку до ночі&raquo; - Білик, Тіна Кароль, Пономарьов, Дзідзьо... Зірки подарували країні спільну колядку
    Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Ірина Білик, Дзідзьо, Олег Скрипка та Alekseev записали відео на студії «З ранку до ночі»

    Артисти виконали колядку «Нова радість стала»

    Відомі українські артисти Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Ірина Білик, Дзідзьо, Олег Скрипка та Alekseev потішили українців музичним подарунком до прийдешніх свят. Зірки спільно виконали колядку «Нова радість стала».

    Відео з'явилося на YouTube-каналі Олександра в рамках проєкту «Пономарьов лайф студіо», де кожна пісня записується з одного дубля і виключно наживо.

    Артисти записали відео на студії Олександра Пономарьова «З ранку до ночі».

    Користувачів розчулила колядка у виконанні зірок і в своїх коментарях до відео вони залишили купу приємних повідомлень.

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    Нагадаємо, минулого року Олег Винник та Олександр Пономарьов подарували неймовірну колядку до Різдва «Добрий вечір тобі, пане господарю!».

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    Теги: свята Ірина Білик Різдвяні свята Олег Винник артист Олександр Пономарьов Олег Скрипка
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