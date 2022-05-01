Kalush Orchestra та Jerry Heil присвятили пісню-подяку Анджеліні Джолі

Співаки закликали голлівудську зірку бути ангелом миру для українців

Українські артисти Jerry Heil і Kalush Orchestra надихнулися несподіваним приїздом до Львова голлівудської актриси і посла ООН Анджеліни Джолі і записали дня неї пісню. Повідомляється, що текст зірки написали за ніч.

Jerry Heil розповіла, що пригадала рядки з кіно «Вічні» від Marvel і Тену, богиню війни. У той день вона зустріла хлопців з Kalush Orchestra та вирішила записати з ними пісню.

Відеозапис зробили прямо в готельному номері. Так артисти захотіли подякувати знаменитості зі світовим ім'ям за те, що вона допомагає Україні в такий непростий воєнний час і привертає увагу світової спільноти до проблем біженців в країні.

«Зустрівши Kalush Orchestra, які готуються до Євробачення, тієї ж ночі я звернулася до хлопців, і ми записали цей приспів без якоїсь підготовки прямо у них в номері», – поділилась артистка.

«Дорога Анджеліно Джолі, дякую вам за те, що в той час, коли новини про російську війну в Україні стали звичними, ви не залишаєте без уваги нашу землю. Будь ласка, попросіть ваших талановитих друзів з Голлівуду піти по ваших кроках і теж відвідати українців, адже завдяки вам світ знову чує нас!» – звернулась до знаменитості Jerry Heil.

Текст музичного звернення до Джолі у перекладі з англійської звучить так: «Тено, богине війни, Анджеліно, будь ангелом миру для України. Будь ласка, використовая свою суперсилу та перетвори відважних українців на Вічних».

Фільм «Вічні» (2021) розповідає про безсмертних супергероїв, які таємно живуть на Землі та захищають людей від інопланетних лиходіїв. Персонаж Джолі Тена – сувора воїтелька яка може створити будь-яку зброю із космічної енергії.

До речі, не всі російські видання наважилися написати, що Анджеліна Джолі приїхала до України. Деякі у своїх матеріалах розмито повідомили, що актриса відвідала Східну Європу.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.