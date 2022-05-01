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    Думки вголос

    Наразі з Росією неможливо вести жодні переговори

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росіяни вже й не хвилюються щодо нісенітниць, які вони ж самі і розповідають - Наразі з Росією неможливо вести жодні переговори
    Росіяни вже й не хвилюються щодо нісенітниць, які вони ж самі і розповідають

    Лавров знову заговорив про денацифікацію

    Мовою оригіналу

    Шумоголовый Лавров, похоже, уже и не заморачивается по поводу пурги, которую он несет. Он просто ее несет, и все.

    Вот, например, в интервью агентству Синьхуа Лавров заявил, что сейчас якобы российская и украинская делегации обсуждают на ежедневной основе по видео проект возможного договора, среди пунктов которого есть такие – денацификация, признание геополитических реальностей, снятие санкций и статус русского языка.

    Такие заявления еще раз наглядно показывают, что никакие переговоры с Россией на данном этапе в принципе невозможно вести.

    Они же шумоголовые – и в отношении своей страны.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Сергій Лавров Україна окупація #stoprussia
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    Наразі з Росією неможливо вести жодні переговори