Наразі з Росією неможливо вести жодні переговори

Лавров знову заговорив про денацифікацію

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Шумоголовый Лавров, похоже, уже и не заморачивается по поводу пурги, которую он несет. Он просто ее несет, и все.

Вот, например, в интервью агентству Синьхуа Лавров заявил, что сейчас якобы российская и украинская делегации обсуждают на ежедневной основе по видео проект возможного договора, среди пунктов которого есть такие – денацификация, признание геополитических реальностей, снятие санкций и статус русского языка.

Такие заявления еще раз наглядно показывают, что никакие переговоры с Россией на данном этапе в принципе невозможно вести.

Они же шумоголовые – и в отношении своей страны.

Джерело: блог Олесі Яхно

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