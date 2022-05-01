Наразі з Росією неможливо вести жодні переговори
Лавров знову заговорив про денацифікацію
Мовою оригіналу
Шумоголовый Лавров, похоже, уже и не заморачивается по поводу пурги, которую он несет. Он просто ее несет, и все.
Вот, например, в интервью агентству Синьхуа Лавров заявил, что сейчас якобы российская и украинская делегации обсуждают на ежедневной основе по видео проект возможного договора, среди пунктов которого есть такие – денацификация, признание геополитических реальностей, снятие санкций и статус русского языка.
Такие заявления еще раз наглядно показывают, что никакие переговоры с Россией на данном этапе в принципе невозможно вести.
Они же шумоголовые – и в отношении своей страны.
Джерело: блог Олесі Яхно