Керівник Миколаївської ОДА Савченко вірить у існування вигаданого персонажа Конана-варвара



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Савченко побажав миколаївським археологам більше знахідок часів вигаданого літературного героя

Очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко під час презентації нової знахідки археологів - ритуального судини для розпивання вина побажав їм знайти Золоте Руно і артефакти часів Конана-варвара. Варто зазначити, що Конан-варвар є вигаданим персонажем, якого створив американський письменник Роберт Говард.

«Ця знахідка свідчить про те, що, може, Миколаїв ще раз доведе, що це історичне місто. І взагалі те, що відбувалося у нас, це не просто з тих часів, коли був і Конан, про якого згадував Арнольд Шварценеггер, з нашим диким Садом, а ще й багато-багато того, що ми можемо показати світу», - заявив Олексій Савченко