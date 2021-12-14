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    Фальшиві covid-сертифікати виявлено ще у 14 пасажирів київських аеропортів

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    Прикордонники здійснюють електронну перевірку covid-сертифікатів - Фальшиві covid-сертифікати виявлено ще у 14 пасажирів київських аеропортів
    Прикордонники здійснюють електронну перевірку covid-сертифікатів
    фото: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ»

    Прикордонники виявляють підроблені сертифікати за допомогою програмного забезпечення SafeBorder

    За минулу добу, 13 грудня, у столичних аеропортах прикордонники виявили 14 covid-сертифікатів з ознаками підробки. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ».

    12 фальшивих сертифікатів виявлено в аеропорту «Бориспіль» і два – аеропорту ім. І. Сікорського «Київ» (Жуляни).

    Всього від початку використання системи SafeBorder прикордонники виявили 665 таких документів.

    Нагадаємо, що за допомогою програмного забезпечення SafeBorder прикордонники здійснюють електронну перевірку covid-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби. Сканування QR-коду займає всього кілька секунд, що значно пришвидшує проходження контролю та допомагає ефективно виявляти недійсні документи і, як результат, – викривати підробки.

    Нагадаємо, що використання завідомо підробленого документа карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

    Як повідомлялося, 12 грудня прикордонники виявили 13 covid-сертифікатів з ознаками підробки. Усі вони зафіксовані в аеропорту «Бориспіль».

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    Теги: прикордонники Аеропорт Бориспіль Аеропорт Київ вакцинація коронавірус
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    Фальшиві covid-сертифікати виявлено ще у 14 пасажирів київських аеропортів