Київський вандал пошкодив меморіал Небесної Сотні у Львові (відео)

Нинішня наруга над меморіалом – вже друга у цьому році

Поліція запевняє, що зловмисник був сильно пʼяний

У пʼятницю, 26 лютого, вандал пошкодив меморіал Небесній Сотні, що знаходиться на вулиці Підвальній у Львові. Зокрема на ньому було розбито скляну огорожу.

Нинішня наруга над меморіалом – вже друга у цьому році. Фото: Національна поліція

Як повідомили в управлінні Національної поліції Львівщини, повідомлення про пошкодження меморіалу патрульні отримали близько півночі.

Прибувши на місце, вони встановили, що невідомі розбили тут скляну огорожу. Виявити особу, яка це зробила, вдалося завдяки камерам відеоспостереження.

З’ясувалось, що скляну огорожу розбив 23-річний киянин, який перебував на території меморіалу разом із компанією. Він наніс удар ногою по скляній огорожі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці склали адмінпротокол за ст. 173, що тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Це не перший випадок наруги над львівським меморіалом. В січні двадцятирічний хлопець з девʼятнадцятирічною подругою розмалювали монумент графіті. Обоє вандалів також виявилися мешканцями Києва.