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    Кліп BTS для ООН побив усі рекорди по переглядам (відео)

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    Хлопці закликали&nbsp;людей в усьому світі не втрачати бадьорості духу - Кліп BTS для ООН побив усі рекорди по переглядам (відео)
    Хлопці закликали людей в усьому світі не втрачати бадьорості духу
    фото з відкритих джерел

    Зірки з Південної Кореї лише тиждень тому представили кліп, знятий у співпраці з ООН

    Популярна група BTS виклала на ютубі свіжий кліп. Це було спеціальне музичне відео, зняте в будівлі ООН. І хоча кліп завантажили сім днів тому, цього часу виявилося досить, аби стати найпопулярнішим відео на каналі організації.

    Додамо, що співаки були запрошені в якості спецпредставників президента Кореї з питань культури і майбутніх поколінь, а також представників молоді всього світу.

    У своєму виступі музиканти повідомили, що молоді потрібно не боятися змін, а вітати їх. Вони також закликали всіх жити з позитивним настроєм, незважаючи на важку ситуацію в зв'язку з пандемією коронавируса.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН натяками порадив Росії залишити території України.

    Теги: ООН президент
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    Кліп BTS для ООН побив усі рекорди по переглядам (відео)