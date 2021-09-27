Кліп BTS для ООН побив усі рекорди по переглядам (відео)

Зірки з Південної Кореї лише тиждень тому представили кліп, знятий у співпраці з ООН

Популярна група BTS виклала на ютубі свіжий кліп. Це було спеціальне музичне відео, зняте в будівлі ООН. І хоча кліп завантажили сім днів тому, цього часу виявилося досить, аби стати найпопулярнішим відео на каналі організації.

Додамо, що співаки були запрошені в якості спецпредставників президента Кореї з питань культури і майбутніх поколінь, а також представників молоді всього світу.

У своєму виступі музиканти повідомили, що молоді потрібно не боятися змін, а вітати їх. Вони також закликали всіх жити з позитивним настроєм, незважаючи на важку ситуацію в зв'язку з пандемією коронавируса.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН натяками порадив Росії залишити території України.