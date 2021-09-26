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    Постпред України при ООН розкритикував виступ Лаврова на Генасамблеї: «пластик і треш»

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    Сергій Лавров критикував західні країни за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах - Постпред України при ООН розкритикував виступ Лаврова на Генасамблеї: «пластик і треш»
    Сергій Лавров критикував західні країни за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах
    Фото: Сергій Кислиця

    Кислиця зазначив, що російська делегація порушила правила навіть Генасамблеї

    Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця прокоментував виступ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на Генасамблеї ООН. Він назвав виступ «пластиком і трешем». Про це написав Кислиця на своїй сторінці у Facebook.

    «Якби не зашкалювання цинізму і блюзнирства, то було б варто вивчати, розбирати на тези весь цей ворох думок речника Путіна в ООН, але це реально все пластик і треш, якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права», – сказав Кислиця.

    Щоправда, згодом постпред відредагував допис та прибрав слово «треш».

    У своєму виступі Сергій Лавров критикував західні країни за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах та недотримання міжнародного права. Згадав він і про Крим, окупацію якого назвав «возз'єднанням« з Росією.

    Кислиця своєю чергою зазначив, що російська делегація порушила правила навіть Генасамблеї.

    «Чи не найголовніша теза виступу московського міністра Лаврова на ГА: правила – це зло, міжнародне право – це наше все… Боротьба з «правилами« повторюється у виступі багаторазово... Для наочної ілюстрації цього підходу російська делегація наплювала на встановлені головою Генасамблеї правила щодо кількості членів делегації в залі під час виступу і демонстративно прийшла на засідання «потужною» шісткою. Дивно, що ще не в кашкетах з написом «Спутник V». А замєстітєлю Лаврова, судячи з усього, облом ще і маску одягнути. Це ж правила, тому пішли вони», – написав Кислиця.

    «І що вже говорити про міжнародне право, коли Москва зробила спробу незаконно анексувати Крим, окупувала його, а наразі продовжує збройну агресію на сході України… Правила – ніщо, міжнародне право – все», – додав постпред України при ООН.

    Теги: Крим ООН Сергій Лавров Facebook пластик Сергій Кислиця
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    Постпред України при ООН розкритикував виступ Лаврова на Генасамблеї: «пластик і треш»