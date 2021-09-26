Ядерний конфлікт у світі. Генсек ООН зробив важливу заяву

«Близько 14 тисяч ядерних озброєнь зберігаються по всьому світу» – Гутерріш

26 вересня відзначається міжнародний день боротьби за повне знищення ядерної зброї

Близько 14 тисяч ядерних озброєнь зберігаються по всьому світу, і людство знаходиться близько до ядерного знищення, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.



Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.



Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace. — António Guterres (@antonioguterres) September 26, 2021

«Людство як і раніше знаходиться неприпустимо близько до ядерного знищення. Прийшов час розвіяти хмару ядерного конфлікту, знищити ядерні озброєння в світі, відкрити нову еру довіри і світу», – написав пан Гутерріш в Twitter.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав зміну клімату та політичні конфлікти як наслідком, так і головною причиною бідності, нерівності доходів і високих цін на їжу в усьому світі. В липні ООН повідомляла в своїй доповіді, що в 2020 році з голодом зіткнулося на 161 мільйон осіб більше, ніж роком раніше.

До слова, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що вакцини у світі розподіляються нерівномірно, і це становить небезпеку, оскільки вірус «піддається мутаціям, він може ставати більш заразним і навіть більш смертоносним».

Як повідомлялося, ООН може призупинити всі миротворчі місії у світі.