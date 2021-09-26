  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Ядерний конфлікт у світі. Генсек ООН зробив важливу заяву

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Близько 14 тисяч ядерних озброєнь зберігаються по всьому світу&raquo; &ndash; Гутерріш - Ядерний конфлікт у світі. Генсек ООН зробив важливу заяву

    «Близько 14 тисяч ядерних озброєнь зберігаються по всьому світу» – Гутерріш

    Фото Reuters

    26 вересня відзначається міжнародний день боротьби за повне знищення ядерної зброї

    Близько 14 тисяч ядерних озброєнь зберігаються по всьому світу, і людство знаходиться близько до ядерного знищення, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

    «Людство як і раніше знаходиться неприпустимо близько до ядерного знищення. Прийшов час розвіяти хмару ядерного конфлікту, знищити ядерні озброєння в світі, відкрити нову еру довіри і світу», – написав пан Гутерріш в Twitter.

    Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав зміну клімату та політичні конфлікти як наслідком, так і головною причиною бідності, нерівності доходів і високих цін на їжу в усьому світі. В липні ООН повідомляла в своїй доповіді, що в 2020 році з голодом зіткнулося на 161 мільйон осіб більше, ніж роком раніше.

    До слова, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що вакцини у світі розподіляються нерівномірно, і це становить небезпеку, оскільки вірус «піддається мутаціям, він може ставати більш заразним і навіть більш смертоносним».

    Як повідомлялося, ООН може призупинити всі миротворчі місії у світі.

    Читайте також: 26 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Теги: ООН ядерна зброя Антоніу Гутерріш Генсек ООН озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ядерний конфлікт у світі. Генсек ООН зробив важливу заяву