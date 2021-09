Ядерний конфлікт у світі. Генсек ООН зробив важливу заяву

Близько 14 тисяч ядерних озброєнь зберігаються по всьому світу, і людство знаходиться близько до ядерного знищення, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.



Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.



Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace.