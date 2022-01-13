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    ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом

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    Коронавірусна хвороба знов набирає обертів через поширення нового штаму - ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом
    Коронавірусна хвороба знов набирає обертів через поширення нового штаму
    фото з відкритих джерел

    Поступово він перетворюється на ендемічну хворобу

    Коронавірус Sars-Cov-2 поступово стає ендемічним. Про це заявила глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхові.

    Варто зазначити, що ендемічне захворювання – це хвороба, звична для певного регіону. Подібна зміна «статусу» для Covid-19 «навіть не заперечується», зазначила експерт.

    Також у ВООЗ підрахували, що за останню добу коронавірусом заразилося майже 3,4 млн людей, що є рекордним добовим показником за весь час пандемії.Загалом з початку пандемії число виявлених випадків Covid-19 становило 312 173 462 людини.

    Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я вважає новий штам Covid-19 особливо небезпечним для невакцинованих громадян.

    «Хоча «Омікрон» викликає менш тяжке захворювання, як порівняти з «Дельтою», він залишається небезпечним вірусом, особливо для тих, хто не має щеплення», – зазначив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

    Також ВООЗ нещодавно назвав нові симптоми штаму «Омікрон».

    Нагадаємо, наприкінці 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я зробила прогноз щодо подальшого розвитку пандемії. Згідно з ним, гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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    Теги: щеплення ВООЗ коронавірус
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    ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом