ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом

Поступово він перетворюється на ендемічну хворобу

Коронавірус Sars-Cov-2 поступово стає ендемічним. Про це заявила глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхові.

Варто зазначити, що ендемічне захворювання – це хвороба, звична для певного регіону. Подібна зміна «статусу» для Covid-19 «навіть не заперечується», зазначила експерт.

Також у ВООЗ підрахували, що за останню добу коронавірусом заразилося майже 3,4 млн людей, що є рекордним добовим показником за весь час пандемії.Загалом з початку пандемії число виявлених випадків Covid-19 становило 312 173 462 людини.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я вважає новий штам Covid-19 особливо небезпечним для невакцинованих громадян.

«Хоча «Омікрон» викликає менш тяжке захворювання, як порівняти з «Дельтою», він залишається небезпечним вірусом, особливо для тих, хто не має щеплення», – зазначив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Також ВООЗ нещодавно назвав нові симптоми штаму «Омікрон».

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я зробила прогноз щодо подальшого розвитку пандемії. Згідно з ним, гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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