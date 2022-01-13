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    Охопив 98% випадків. Covid-штам «Омікрон» майже витіснив у США «Дельту»

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    У багатьох регіонах США заклади охорони здоров&rsquo;я не витримують навантаження пацієнтів з Covid-19 - Охопив 98% випадків. Covid-штам «Омікрон» майже витіснив у США «Дельту»
    У багатьох регіонах США заклади охорони здоров’я не витримують навантаження пацієнтів з Covid-19
    фото: wsj

    Перед Новим роком частка «Омікрону» в США становила трохи більше ніж 71%

    Новий штам коронавірусу «Омікрон» став найпоширенішим на території США та майже витіснив «Дельту». Про це пише Bloomberg.

    Як заявив директор Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі, станом на початок січня штам «Омікрон» охоплював 98% усіх випадків коронавірусу в США. При цьому ще два тижні до цього його частка становила трохи більше ніж 71%.

    «У зв'язку з цим, у багатьох регіонах США заклади охорони здоров’я не витримують навантаження пацієнтів з Covid-19», – сказав Ніл Сігал, професор Школи громадського здоров’я Університету Меріленда.

    Сьогодні також ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом.

    Ще Всесвітня організація охорони здоров'я вважає новий штам Covid-19 особливо небезпечним для невакцинованих громадян.

    «Хоча «Омікрон» викликає менш тяжке захворювання, як порівняти з «Дельтою», він залишається небезпечним вірусом, особливо для тих, хто не має щеплення», – зазначив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

    Також ВООЗ нещодавно назвав нові симптоми штаму «Омікрон».

    Нагадаємо, наприкінці 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я зробила прогноз щодо подальшого розвитку пандемії. Згідно з ним, гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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    Теги: здоров'я США медицина епідемія коронавірус
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    Охопив 98% випадків. Covid-штам «Омікрон» майже витіснив у США «Дельту»