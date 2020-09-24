Люк Бессон відпочиває: як в Мінську таксист врятував протестувальника



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За хлопцем гналися чотири омонівця, але він встиг застрибнути у таксі...

У столиці Білорусі Мінську таксист врятував протестуючого, який тікав від силовиків. Хлопець стрибнув в автомобіль, який помчав на високій швидкості по вулиці Пушкінська.

Відеозапис відважного вчинку поширюється в соцмережах.

На відео видно, як молодий чоловік тікає від правоохоронців. У цей момент на перехресті стоять кілька автомобілів, чекаючи зелений сигнал світлофора. Протестуючий вибігає на дорогу і застрибує в автомобіль таксі. Омонівці підбігають до таксі і намагаються затримати його, вступаючи в бій з капотом машини. Однак таксист не розгубився і різко стартанув, виїхавши на зустрічну смугу і втык від переслідувачів.

До слова, ЄС не визнає легітимність Лукашенко.