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    Люк Бессон відпочиває: як в Мінську таксист врятував протестувальника

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    Люк Бессон відпочиває: як в Мінську таксист врятував протестувальника

    За хлопцем гналися чотири омонівця, але він встиг застрибнути у таксі...

    У столиці Білорусі Мінську таксист врятував протестуючого, який тікав від силовиків. Хлопець стрибнув в автомобіль, який помчав на високій швидкості по вулиці Пушкінська.

    Відеозапис відважного вчинку поширюється в соцмережах.

    На відео видно, як молодий чоловік тікає від правоохоронців. У цей момент на перехресті стоять кілька автомобілів, чекаючи зелений сигнал світлофора. Протестуючий вибігає на дорогу і застрибує в автомобіль таксі. Омонівці підбігають до таксі і намагаються затримати його, вступаючи в бій з капотом машини. Однак таксист не розгубився і різко стартанув, виїхавши на зустрічну смугу і втык від переслідувачів.

    До слова, ЄС не визнає легітимність Лукашенко.

    таксі Білорусь автомобіль
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