Як у соцмережах глузують з таємної інавгурації Лукашенка. Добірка фотожаб
Лукашенко став посміховиськом, адже його влада тримається лише на поліцейських кийках
У соціальних мережах з'явилися дошкульні фотожаби, які висміюють таємну церемонію інавгурації білоруського диктатора Олександра Лукашенка, яка відбулася в Мінську в середу, 23 вересня.
Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.
Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.
Також, до Словаччини та Литви приєдналися Німеччина та Естонія.
Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт також заявив, що країна не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після «інавгурації».
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що «інавгурація» Лукашенка йде в розріз з усіма принципами демократії й він утратив свій мандат.
У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.
23 вересня у Білорусі на акціях протесту було затримано 259 осіб.