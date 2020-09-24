Як у соцмережах глузують з таємної інавгурації Лукашенка. Добірка фотожаб

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт також заявив, що країна не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після «інавгурації».

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що «інавгурація» Лукашенка йде в розріз з усіма принципами демократії й він утратив свій мандат.

У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

23 вересня у Білорусі на акціях протесту було затримано 259 осіб.