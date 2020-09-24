ЄС не визнає легітимність Лукашенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

23 вересня була проведена таємна інавгурація Олександра Лукашенка

ЄС закликав до проведення нових виборів у Білорусі

Європейський союз не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.

Про це йдеться у заяві Високого представника Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля від імені ЄС.

«ЄС ще раз повторює, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні чесними. Європейський Союз не визнає їх сфальсифікованих результатів. На цій підставі так звана «інавгурація» від 23 вересня 2020 року та новий мандат, на який претендував Олександр Лукашенко, не мають демократичної легітимності», — йдеться у заяві.

ЄС зазначає, що інавгурація суперечить волі значної частини білоруського населення.

«Позиція ЄС чітка: громадяни Білорусі заслуговують на право бути представленими тими, кого вони вільно обирають, на нових всеохоплюючих, прозорих та надійних виборах», — йдеться в заяві.

ЄС заявив, що у світлі поточної ситуації переглядає свої відносини з Білоруссю.

Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.

Також, до Словаччини та Литви приєдналися Німеччина та Естонія.