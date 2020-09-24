США не визнають Лукашенка законним президентом Білорусі
Американські політики закликали Лукашенка піти у відставкуКомітет Сенату США з міжнародних відносин відреагував на таємну інавгурацію Олександра Лукашенка.
Про це йдеться в заяві комітету в Twitter.
У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.
«Той факт, що «інавгурація» Лукашенка мала бути таємницею, лише ще раз доводить, що він втратив будь-яку легітимність в якості лідера. Він не президент Білорусі і повинен піти у відставку», – йдеться в заяві.
The fact that Lukashenka’s “inauguration” had to be held in secret only further proves he has lost all legitimacy as a leader. He is not the president of #Belarus and he must step down.— U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) September 23, 2020
Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною «інавгурацію» президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.
Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт також заявив, що країна не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після «інавгурації».
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що «інавгурація» Лукашенка йде врозріз з усіма принципами демократії й він утратив свій мандат.
До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.
Telegram-канал NEXTA live анонсував масові акції у всіх містах Білорусі, які розпочнуться сьогодні о 18:00. Противників режиму Лукашенка закликають збиратися в центрах своїх міст на відомі точки збору. Детальний план протестів обіцяють оприлюднити пізніше. Водіїв також закликають блокувати дороги, створювати затори і підтримувати протестуючих. Крім того, на неділю, 27 вересня, запланована нова масштабна акція.