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    У світі

    США не визнають Лукашенка законним президентом Білорусі

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    Церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Мінськ, 23 вересня 2020 року - США не визнають Лукашенка законним президентом Білорусі
    Церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Мінськ, 23 вересня 2020 року

    Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку

    Комітет Сенату США з міжнародних відносин відреагував на таємну інавгурацію Олександра Лукашенка. 

    Про це йдеться в заяві комітету в Twitter.

    У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

    «Той факт, що «інавгурація» Лукашенка мала бути таємницею, лише ще раз доводить, що він втратив будь-яку легітимність в якості лідера. Він не президент Білорусі і повинен піти у відставку», – йдеться в заяві.

    Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною «інавгурацію» президента Білорусі Олександра Лукашенка.

    Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.

    Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт також заявив, що країна не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після «інавгурації».

    Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що «інавгурація» Лукашенка йде врозріз з усіма принципами демократії й він утратив свій мандат.

    До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.

    Telegram-канал NEXTA live анонсував масові акції у всіх містах Білорусі, які розпочнуться сьогодні о 18:00. Противників режиму Лукашенка закликають збиратися в центрах своїх міст на відомі точки збору. Детальний план протестів обіцяють оприлюднити пізніше. Водіїв також закликають блокувати дороги, створювати затори і підтримувати протестуючих. Крім того, на неділю, 27 вересня, запланована нова масштабна акція.

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