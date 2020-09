США не визнають Лукашенка законним президентом Білорусі

Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку

Комітет Сенату США з міжнародних відносин відреагував на таємну інавгурацію Олександра Лукашенка.

Про це йдеться в заяві комітету в Twitter.

У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

«Той факт, що «інавгурація» Лукашенка мала бути таємницею, лише ще раз доводить, що він втратив будь-яку легітимність в якості лідера. Він не президент Білорусі і повинен піти у відставку», – йдеться в заяві.

The fact that Lukashenka’s “inauguration” had to be held in secret only further proves he has lost all legitimacy as a leader. He is not the president of #Belarus and he must step down.