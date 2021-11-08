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    Мати Ілона Маска носить сукню від української дизайнерки (відео)

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    Середня вартість суконь від Yuliya Magdych становить 15&ndash;20 тис. грн - Мати Ілона Маска носить сукню від української дизайнерки (відео)
    Середня вартість суконь від Yuliya Magdych становить 15–20 тис. грн
    фото скріншот відео

    В українській вишиванці Мей Маск прийшла на світський захід у Досі

    Мей Маск, 73-річна мати американського мільярдера та глави компанії Tesla Ілона Маска, з'явилася на публіці в сукні з вишивкою від української дизайнерки Юлії Магдич. Відповідні фото опублікувала сама дизайнерка сукні Юлія Магдич в Instagram.

    В українській вишиванці Мей Маск прийшла на світський захід у Досі (Катар).

    Біла сукня прикрашена синім бісером. Свій розкішний образ Мей Маск доповнила позолоченими масивними сережками, червоною сумочкою з металевими вставками та срібними босоніжками.

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    Допис, поширений Made of loveworldwide (@yuliya_magdych)


    До слова, середня вартість суконь від Yuliya Magdych становить 15–20 тис. грн.

    Нагадаємо, токени Tesla впали в ціні на 6,8% після опитування власника компанії Ілона Маска у Twitter, де він запитав своїх читачів, чи варто йому продавати 10% своїх акцій.

    Нагадаємо, капіталізація Tesla уперше перевищила $1 трлн. Її генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу. Капітал Маска оцінили у $271,3 млрд.

    Теги: Tesla Ілон Маск Twitter Instagram
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    Мати Ілона Маска носить сукню від української дизайнерки (відео)